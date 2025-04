Jack Doohan rompió el silencio en la Fórmula 1 y Franco Colapinto aparece en el radar: «Es lo que tenemos»

Luego de una presentación para el olvido en el Gran Premio de Arabia Saudita, Jack Doohan habló con los medios y opinó sobre su desempeño en la Fórmula 1. El piloto de Alpine no está cumpliendo con las expectativas y Franco Colapinto ya empieza a sonar fuerte en la escudería para esta temporada.

El australiano continúa sin poder sumar puntos en este 2025, pero por el momento su puesto como segundo piloto no corre riesgo de cara al Gran Premio de Miami. Aunque la presentación en Estados Unidos podría ser la última para Doohan ya que firmó un contrato temporal por las primeras cinco o seis carrera.

«Lamentablemente lo único positivo es que no rompi el auto«, comentó el australiano luego de su carrera para el olvido. Aunque rápidamente intentó modificar su discurso en diálogo con Juan Fossarolli: «No es lo positivo que me gustaría ponderar, pero es lo que tenemos«.

Además, describió que «fue un día muy difícil y hay muchas cosas que analizar. En general, no queremos estar en esta situación«.

De cara a la próxima fecha de la Fórmula 1, Doohan planteó que «tenemos una semana libre para descansar antes de Miami. Pasaremos algún tiempo en el simulador en los próximos días y trabajaremos junto con los ingenieros para aprender todo lo que podamos».

Doohan y un futuro incierto en el que aparece Franco Colapinto

Doohan está atravesando un delicado presente en la Fórmula 1. Su futuro es incierto en el mediano plazo ya que no logra asentarse y sus actuaciones son muy flojas.

Sin embargo, por el momento no hay indicios concretos sobre un posible cambio en Alpine, más allá de que el nombre de Franco Colapinto está a la espera de una chance.