Javier Milei respaldó a Estudiantes en medio de la polémica en AFA por el nuevo título de Rosario Central

Una nueva polémica explotó en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) este jueves. Después de una reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, se decidió otorgarle -después de que terminara la competencia- un título oficial a Rosario Central por haber quedado primero en la Tabla Anual 2025. Estudiantes de La Plata emitió un comunicado desmintiendo que la decisión se haya sometido a votación y Javier Milei salió a respaldar la postura que tomó el club presidido por Juan Sebastián Verón.

«El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y la la comunidad que, en la reunión del Comité EJecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025«, indicaron desde sus redes sociales.

Javier Milei, quien a principio de año se había mostrado cercano a Verón por su postura a favor de las Sociedades Anomias Deportivas (SAD), compartió la noticia en sus redes sociales: «EXCELENTE PINCHA».

La otorgación del título no había sido anunciado en ningún lado. Inclusive, esta mañana estaba planificada una reunión de dirigentes, que sorpresivamente contó con la presencia de directivos, futbolistas y cuerpo técnico de Rosario Central.

Increíblemente, anunciaron desde una oficina en Puerto Madero que el club rosarino se consagró como campeón de la Liga Profesional tras terminar en la primera ubicación de la tabla anual.

La imagen del día fue la del arquero «Fatura» Broun saliendo de las oficinas con el trofeo, festejando la nueva estrella.

Así como desde el Pincha salieron a desligarse de la reunión, otros equipos salieron a felicitar al Canalla y a Ángel Di María por el nuevo título. El que más destacó fue Deportivo Madryn, señalado por algunos hinchas como uno de los clubes cercanos a la gestión de «Chiqui» Tapia.

El Tesorero de la AFA le respondió a Verón: «No podías quedarte atrás, pecho frío»

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, le respondió duramente a Juan Sebastián Verón. Fiel a su estilo y como ya hizo en otras ocasiones, le contestó a través de la red social X (ex Twitter).

«No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes», escribió el hombre de confianza de Chiqui Tapia.

Además, señaló que Estudiantes sí votó a favor del reconocimiento a Central por medio de su vicepresidente 2°, Pascual Caiella.

«Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte«, concluyó Toviggino.

Toda la polémica se da justo antes del partido entre Rosario Central y Estudiantes del próximo domingo por los octavos de final del Clausura. Será a las 17 en el Gigante de Arroyito.