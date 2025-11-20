El cruce entre Chiqui Tapia y el titular de la Liga de España: «Nuestro torneo no es para pocos»

En una inesperada disputa por redes sociales, Chiqui Tapia se cruzó con Javier Tebas después de que el presidente de La Liga de España critique el formato del fútbol argentino.

Todo empezó con los dichos de Tebas que aseguró que siente «pena» por cómo está el fútbol en Argentina. «Primero lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentido de pertenencia único, que no hay igual en el mundo, no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en potencia mundial«, afirmó el español en el evento Olé Summit.

«Argentina ha ganado la Copa del Mundo, eso es cierto. Pero esos jugadores deberían estar compitiendo en este país. En la Eurocopa, que es como un Mundial sin Argentina y Brasil, de los 25 futbolistas, 22 jugaban en nuestra liga. Cuando tú tienes eso, es que tu competición es fuerte. De esa manera vas a intentar generar más recursos, internos y externos, y armar una liga argentina donde tendría que estar. Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal«, agregó.

Por el cruce de Claudio Tapia con el presidente de #LaLiga

Tapia recogió el guante y le respondió por X (ex Twitter). «Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?«, escribió.

«Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. Y para que quede claro, no hace falta ‘nacionalizarte’, el argentino nace donde quiere«, concluyó.

Y para que quede claro, no hace falta "nacionalizarte". El argentino nace donde quiere, @Tebasjavier.

La última frase fue en referencia a que Tebas señaló: «Siempre dije que si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino y sufro también por cómo veo que está el fútbol».

El cruce se da en uno de los momentos más críticos de Tapia en cuánto a la opinión pública por los arbitrajes del fútbol argentino, los formatos de torneos y la poca transpariencia.