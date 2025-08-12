Jorge Escaris volvió a ser presidente de Deportivo Roca: «Queremos que el socio se entusiasme»

Deportivo Roca realizó la asamblea de cambio de autoridades con un nuevo presidente que, en realidad, es una cara conocida. Se trata de Jorge Escaris, que ya ocupó ese cargo entre 2011 y 2019 en tres gestiones consecutivas y ahora comenzará la cuarta.

Reemplazó a Fernando Merino que fue el máximo dirigente en el período 2023-2025. Escaris ya venía trabajando dentro de la estructura del fútbol del club.

«La comisión directiva anterior había quedado diezmada, es algo que siempre ocurre. Arrancan un montón de personas en una lista y por distintos motivos eso va decayendo. Solo habían quedado dos integrantes activos y el tesorero. Nosotros estábamos dando una mano con el fútbol local y al ver esta situación fuimos armando una lista con distintos representantes de todas las actividades del club. Estamos contentos con lo se logró armar», destacó Escaris en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

La nueva gestión tendrá como desafío el equilibirio entre las mejoras necesarias y las dificultades económicas. El club debe afrontar el pago de dos juicios y tiene una deuda relacionada con la construcción del gimnasio.

«Eso es algo a resolver, lo que tenemos que entender es que son tres situaciones difíciles en lo económico. Son un par de juicios y la construcción del gimnasio que está muy atrasado con el pago. Prácticamente no se ha pagado nunca y según la gente de la obra lleva un 40 o 50% realizado, tenemos que afrontar eso. Los otros dos juicios lo estamos trabajando con el estudio jurídico para ver de qué manera podemos llegar a solucionar el tema sin tener que desprendernos de ningún inmueble«, repasó el presidente.

En cuánto al acompañamiento de la gente, Escaris señaló: «Vamos a realizar una campaña de socios importante. También queremos hacer obras pequeñas pero que se vean y que de esa manera el socio se entusiasme y vea que el club empieza a caminar. Hoy el complejo está bastante alicaído, lo mismo que el Maiolino, no se han hecho refacciones».

De cara a las próximas competencias, la idea es no hacer grandes inversiones. No habrá incorporaciones rutilantes para el PreFederal de básquet que empieza en septiembre ni para el Regional Amateur de fútbol, si es que recibe la invitación, que comenzará en octubre.

«Tenemos que descartar un basquet prefederal de alta competencia. No se va a armar un equipo para el ascenso. La prioridad será mantener la categoría, todo va atado a los números. En el fútbol es lo mismo. Si jugamos el Regional Amateur va a ser con los chicos que tenemos en el club, para ir fogueándolos. Si el año que viene las cosas están más establecidas y aparece el sponsoreo podremos armar un equipo para buscar volver al Federal A, sabiendo que un ascenso es dificilísimo porque compiten muchos equipos», analizó Escaris.

Sobre el Regional Amateur, el club espera recibir la licencia por parte del Consejo Federal. «Esperamos que llegue con más tiempo que el año pasado que fue a último momento. No es para traer refuerzos de gran valor sino para ver qué jugadores podemos conseguir de la zona. Tenemos un plantel que promedia los 22, 23 años y es corto, vamos a necesitar algún que otro jugador de mayor experiencia. La idea es que siga Martín (Medina), está haciendo un trabajo muy bueno, promoviendo muchísimos chicos», aseguró el dirigente.

Un gran anhelo de la nueva comisión directiva es volver al césped natural en el Luis Maiolino, aunque saben que no sería sencillo de afrontar. «Sabemos que es muy difícil que pueda volver a crecer el césped ahí con todo el tratamiento que tuvo el piso para el sintético. Otra posibilidad es cambiar el sintético por uno nuevo y llevar el actual al complejo. Cualquiera de las dos sería una inversión grande», comentó Escaris.

