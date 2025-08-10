Liga Confluencia: La Amistad no afloja y le ganó a Deportivo Roca en el Maiolino

Triunfazo. Los cipoleños festejaron en la casa del Naranja y siguen en lo más alto. (Mayra Díaz)

La Amistad logró un triunfo clave en la lucha por el título de la Liga Deportiva Confluencia. Venció 1-0 a Deportivo Roca en el estadio Luis Maiolino, por la fecha 24 del torneo anual y con este resultado, se mantiene en la cima de la tabla con 60 puntos. Atlético Regina también ganó y sigue como escolta.

El partido en Roca fue el plato fuerte de la jornada. El encuentro arrancó disputado, pero la visita entró en partido, se acomodó y rompió el cero a los 23 minutos del primer tiempo, gracias a un tanto de Diego Paranao. El Naranja intentó reaccionar, pero no pudo con el dominio del rival.

En el complemento, la visita tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, luego de una falta sobre Valentín Salinas. Sin embargo, el arquero Bruno Corsi contuvo el disparo de Kevin Guajardo y mantuvo el resultado hasta el final.

El equipo cipoleño se llevó tres puntazos del Maiolono y llegó a los 60. (Mayra Díaz)

El Albo no se baja de la pelea

En la pelea por la cima, Atlético Regina no afloja. Venció 1-0 a Alto Valle, en Allen, con gol de Nicolás Vega, y sigue a corta distancia de La Amistad. Y en otro de los partidos destacados, Unión Alem Progresista dio cuenta de Cipolletti, por 2-0.

Además, Experimental y Catriel empataron 0-0 y este resultado se replicó en Petroleros Pampeanos-San Martín y Obrero Dique-San Sebastián. San Isidro goleó 4-1 a Mainqué, San Carlos venció 1-0 a Argentinos del Norte y Círculo Italiano derrotó Huergo, también por 1-0.

El duelo entre Cimac y Maracacinho se disputará el miércoles a las 21, con el estreno de la iluminación en el predio del club roquense. En tanto, el partido entre Pillmatún y Fernández Oro fue postergado.

