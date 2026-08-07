Juan Fernando Quintero vuelve a Independiente Medellín tras rescindir su contrato con River

Juan Fernando Quintero tiene nuevo club: regresará a Independiente Medellín, luego de rescindir su contrato con River apenas dos días después de haber manifestado que no se sentía prioridad para el entrenador Eduardo Coudet. El colombiano acordó su vuelta al conjunto colombiano, donde tuvo un paso en 2017 antes de convertirse en refuerzo del Millonario por primera vez.

El DIM oficializó la llegada del mediocampista de 33 años a través de un comunicado en el que destacó el vínculo entre ambas partes. «Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos», expresó la institución en sus redes sociales.

🔴🔵 El regreso de Juanfer al Poderoso

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De esta manera, Juanfer volverá a vestir la camiseta del club donde dejó una buena imagen antes de dar el salto a River. En aquella etapa disputó 25 partidos, convirtió 13 goles y fue una de las figuras del equipo que dirigía Luis Zubeldía.

En su segunda etapa en Independiente Medellín, será dirigido por Luis Amaranto Perea, exfutbolista de Boca. Además, compartirá plantel con dos jugadores con pasado en el Xeneize: Agustín Martegani, actualmente cedido por el club de la Ribera, y Frank Fabra, quien llegó como agente libre este verano.

Juanfer Quintero tuvo un destacado paso por el DIM en 2017, antes de su primera etapa en el Millonario.

El colombiano sumará al DIM como el quinto equipo de su carrera en Colombia después de sus pasos por Envigado, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y América de Cali, además de sus experiencias internacionales en River, Racing y otros clubes.

El conjunto cafetero no tendrá competencias internacionales en lo que resta del año. Luego de participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde terminó tercero detrás de Flamengo y Estudiantes, quedó eliminado en el repechaje de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama por un global de 3-2.