Juan Lanzani, una historia de resiliencia y un try inolvidable en Neuquén Rugby: «Fue una locura»

En el deporte abundan las historias de resiliencia como la de Juan Francisco Lanzani. El jugador de Neuquén Rugby superó una dura lesión en el hombro a los 16 años y, con 19, fue clave en la consagración en el Regional Patagónico ante Puerto Madryn.

El juvenil metió el try decisivo en la final contra Puerto Madryn que terminó 27 a 22 en favor del Azul que fue bicampeón del certamen y sacó boleto para la Reválida del Torneo del Interior.

«Desde que empezó el año veníamos preparando este torneo con el objetivo de clasificar a la Reválida del TDI. En cada entrenamiento pensábamos en eso», aseguró Lanzani en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

(Foto: Oscar Livera)

«Sabíamos que la final iba a ser difícil y que el primer tiempo podía ser cerrado. En el segundo nos favorece mucho el entrenamiento que hicimos en la pretemporada, apostamos a eso», analizó sobre el duelo decisivo.

Sobre el calendario de este año y el crecimiento de los rivales, comentó: «Nos gusta que haya mucha competencia, ayuda a que el rugby crezca. En los últimos años casi todo se quedaba en Roca, Marabunta y Neuquén. Ahora apuntamos a ganar también el Norpatagónico»

Lanzani se dio el gusto de apoyar el último try en la final con Puerto Madryn. «Meter el try fue una locura. Lo venía pensando desde que arrancó el torneo, lo soñé y se me dio. La gente nos apoyó mucho, es hermoso jugar con la cancha así», destacó.

(Foto: Oscar Livera)

Un dura lesión y el deseo de estudiar medicina

Juan Francisco, más conocido en el club como «Juanfi» tiene una vida dedicada al deporte. «Juego al rugby desde los cinco años. Hace tres que estoy en el plantel de primera. Ahora tengo 19 y estoy estudiando medicina acá«, comentó.

La elección de la carrera estuvo relacionada con una situación que atravesó a nivel personal. «Elegí medicina porque tuve una lesión que me marcó mucho. Pensé en estudiar esto porque sé que a algún otro le puede pasar y poder ayudar en eso para que se recupere lo antes posible es lo mejor que te puede pasar», aseguró.

«Cuando tenía 16 me desgarré el labrum en el hombro. Se me salió y seguí jugando un par de partidos hasta que se me terminó de romper y no pude jugar más. Me estuvieron que operar, tengo dos arpones y cuatro clavos en el hombro. Estuve seis meses parado que no podía jugar, no podía pisar una cancha, no pude hacer nada, eso me marcó muchísimo», amplió.

(Foto: Oscar Livera)

Escuchá a Juan Lanzani en «Río Negro Radio»