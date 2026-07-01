Kane salvó a Inglaterra, que se lo dio vuelta a Congo y se medirá con México en los octavos de final del Mundial 2026

Harry Kane marcó por duplicado y salvó a Inglaterra, que se metió en los octavos de final del Mundial. (Foto: AP)

República Democrática del Congo estuvo muy cerca de dar el golpe del Mundial, pero apareció Harry Kane. Los africanos se pusieron en ventaja con un gol tempranero y sostuvieron la diferencia durante gran parte del encuentro, aunque el delantero del Bayern Múnich marcó un doblete en el complemento para darle la clasificación a Inglaterra, que enfrentará a México en los octavos de final.

La apertura del marcador llegó a los 7 minutos. Inglaterra dominaba la posesión con tranquilidad, pero Djed Spence calculó mal un centro enviado desde la derecha por Chancel Mbemba y Brian Cipenga aprovechó el error: controló dentro del área y definió al primer palo para poner el 1-0. Jordan Pickford llegó a rozarla con su mano derecha, aunque no pudo evitar el tanto.

A partir de ahí, Inglaterra fue en busca del empate por distintas vías, pero chocó con la falta de precisión y con una gran actuación de Lionel Mpasi, que sostuvo la ventaja africana durante buena parte del encuentro. Jude Bellingham fue el que más cerca estuvo, con dos cabezazos que exigieron al arquero congoleño.

En el complemento, los dirigidos por Thomas Tuchel mejoraron con los ingresos de Anthony Gordon y Bukayo Saka por los extremos, en lugar de Marcus Rashford y Noni Madueke, ambos de flojo rendimiento. Con más profundidad y velocidad, Inglaterra empezó a empujar al Congo contra su arco.

El empate llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Gordon envió un centro desde la izquierda y Kane apareció solo dentro del área para conectar de cabeza y marcar el 1-1. Mpasi alcanzó a tocar la pelota, pero no logró desviarla lo suficiente.

NUNCA LO PODÉS DEJAR SOLO EN EL ÁREA: Inglaterra movió la pelota de un lado a otro hasta conectar con Harry Kane, quien empató la historia entre Inglaterra y RD Congo.



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Diez minutos más tarde cayó el golpe definitivo. Gordon capturó un rebote afuera del área y volvió a asistir a Kane, que controló, se acomodó con dos toques y sacó, sin mirar al arco, un remate preciso al ángulo para establecer el 2-1 final y darle la clasificación a Inglaterra.

Ahora, el conjunto de Tuchel se enfrentará a México el próximo domingo 5 de julio desde las 21 (hora argentina) en el Estadio Azteca. El Tri viene de eliminar con autoridad a Ecuador en ese mismo escenario tras imponerse por 2-0.

Congo, por su parte, se va con la cabeza en alto luego de firmar una actuación histórica en su debut mundialista. Logró meterse en la fase eliminatoria tras compartir grupo con Portugal, Colombia y Uzbekistán —incluido un empate ante los portugueses— y este miércoles quedó muy cerca de concretar otra sorpresa.