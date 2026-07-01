Acuerdo entre CALF y el Ejército en Neuquén por el corte de luz: normalizaron el servicio y aclararon los motivos

La cooperativa eléctrica CALF y el Ejército Argentino en la ciudad de Neuquén llegaron a un acuerdo para normalizar el suministro eléctrico. Tras el corte de luz registrado la semana pasada en una de las dependencias de la Fuerza debido a saldos pendientes, las partes mantuvieron una reunión de trabajo clave en la que reafirmaron su vínculo institucional.

El encuentro fue protagonizado por las autoridades de CALF y el Comando de la Brigada de Montaña VI. Durante la mesa de diálogo, los representantes de ambos organismos destacaron la buena predisposición mutua y aclararon el trasfondo técnico que originó la drástica medida del lunes pasado, cuando se interrumpió el servicio en las instalaciones ubicadas frente a la avenida Mosconi.

De acuerdo con lo confirmado de manera oficial por las entidades, la falta de pago que derivó en el corte no respondió a una negativa de la Fuerza, sino que ocurrió como consecuencia de una serie de demoras administrativas ajenas a la propia jurisdicción local.

Tras detectarse el inconveniente, la situación fue regularizada de inmediato en el mismo día, por lo que el servicio ya se encuentra totalmente normalizado en sus bocas de expendio.

Una respuesta rápida para saldar un problema desde marzo

El descargo conjunto llega para llevar tranquilidad tras el corte de la semana pasada, cuando trascendió de manera preliminar que la mora afectaba a 10 de las 13 bocas de suministro que el Ejército opera en la capital provincial, acumulando una deuda estimada en casi 60 millones de pesos. Desde la cooperativa habían aclarado en su momento que la interrupción formaba parte del procedimiento habitual de intimaciones comerciales ante atrasos desde el mes de marzo.

En este nuevo espacio de diálogo, tanto CALF como la Fuerza armada destacaron la celeridad de la respuesta técnica y el marco de colaboración profesional en el que se resolvió el conflicto, sepultando cualquier tipo de fricción. Con el compromiso de pago ejecutado y los canales administrativos limpios, las instalaciones recuperaron la operatividad total.

Alianza estratégica de cara al futuro

Más allá de subsanar los inconvenientes de facturación, la reunión de trabajo sirvió para abrir una agenda de cooperación tecnológica de mediano y largo plazo entre la distribuidora y la institución militar en la región.

Según adelantaron las autoridades, las dos organizaciones acordaron avanzar formalmente en el análisis de proyectos vinculados a las energías renovables. El objetivo de esta mesa técnica conjunta será desarrollar soluciones sostenibles a futuro que permitan optimizar el consumo de las sedes del Ejército, aprovechando el potencial de la provincia y fortaleciendo el vínculo institucional que fue reafirmado este martes.