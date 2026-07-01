Polémica en Chubut: el hijo de un diputado fue atrapado en un vehículo oficial sin patente y su papá increpó a la Policía

Un polémico episodio se difundió este miércoles 1 de julio en Comodoro Rivadavia. El hijo de un diputado provincial fue atrapado a bordo de un vehículo oficial sin patente. Pese al escándalo, su padre intervino y cuestionó el accionar de la policía.

Según informó LU17 a través del parte oficial de las autoridades, el hecho sucedió alrededor de las 16:40, n las inmediaciones de una cancha del barrio Máximo Abásolo.

Allí, el jefe de la dependencia policial de Rada Tilly identificó a una Toyota Hilux blanca que transitaba sin la patente visible. El uniformado le realizó señales sonoras con el móvil policial, pero el hombre no frenó.

Por este motivo, convocó refuerzos. En el caso intervino personal de Operaciones, de la Comisaría Sexta y de la División Sustracción de Automotores, con el fin de verificar la documentación del rodado.

A partir de este análisis, lograron identificar que el vehículo estaba correctamente registrado, perteneciente a la Honorable Legislatura del Chubut.

Por su parte, el conductor fue identificado como Aarón Fita, hijo del legislador provincial y presidente del Partido Justicialista de Chubut, Gustavo Fita. El conductor explicó que la camioneta la había recibido ese mismo día durante la mañana y que la chapa identificatoria aún no había sido colocada, pero que la transportaba en el interior del vehículo.

«Empieza a tratar mal a la Policía»: el ministro de Seguridad apuntó contra el diputado

En contacto con LU20, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, relató que en principio las autoridades dudaron de la vericidad del testimonio de Aarón Fita, ya que no tenía nada que acredite su condición de empleado legislativo.

«En ese momento llega el diputado, Gustavo Fita, empieza a tratar mal a los policías, que ‘cómo no saben quién es él’, que ‘no tienen motivo para parar a su hijo’. Los policías consultan con la fiscal y aparentemente no había ningún delito en flagrancia, así que no tenían talonario para la boleta -porque sí hubo una multa de tránsito– le dicen que le van a hacer la multa y se retiran», comentó.

Por último, el funcionario dijo que, pese a la interpretación del fiscal de turno de que no hubo delito de flagrancia, él sí cree que «podría haber algún delito en el medio».