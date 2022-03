Kyrie Irving anotó 60 puntos y los Nets ganaron con comodidad a Orlando Magic

El base Kyrie Irving anotó esta noche 60 puntos, la máxima puntuación de su carrera, y su equipo Brooklyn Nets ganó ampliamente a Orlando Magic 150-108, en un encuentro correspondiente a la fase regular de la NBA de básquetbol en los Estados Unidos.

En el Amway Center de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, el equipo visitante dominó todo los cuartos.

La gran figura fue el jugador nacido en Australia, de 29 años, que encestó 12-19 en dobles, 8-12 en triples y 12-13 en libres.

La participación del basquetbolista que no puede actuar en el estado de Nueva York por no estar vacunado contra la COVID-19 no solo fue en las anotaciones. También sumó 6 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos en los 35 minutos que estuvo en cancha.

Por su parte, Kevin Durant, aportó para los Nets 19 puntos, 7 pases y 5 rebotes, a la causa de los Nets, que figuran en la octava colocación en la división Este.