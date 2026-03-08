La 40ª Corrida de Cipolletti dejó su marca y acá están las mejores fotos
Fue una fiesta del deporte, con una multitud en las calles y gran nivel de los competidores.
Con más de 23.000 personas en las calles y un alto nivel de competencia, la Corrida Ciudad de Cipolletti dejó una edición histórica. Desde el área de Deportes del municipio quedaron muy conformes con el desarrollo de toda la actividad, a lo largo de las tres jornadas que también incluyeron el décimo Congreso de la Actividad Física, la inauguración del Museo Histórico de la Corrida y la feria gastronómica Semilla.
El objetivo era celebrar la edición N° 40 con todo y se cumplió con el objetivo. Luego de meses de mucho trabajo, tanto la prueba familiar como la atlética dieron espectáculo. En medio de la multitud, los festejos fueron para la santiagueña Neli Peñaflor, quien estableció un nuevo récord en la rama femenina, con 32:30; y el brasileño Jeronimo Wendell, quien repitió la conquista del 2025. En los 4 kilómetros ganaron Emma Lopez y Tiziano Torres Cartolano, que se llevaron sus preseas dorada para Roca.
