La 40ª Corrida de Cipolletti dejó su marca y acá están las mejores fotos

Con más de 23.000 personas en las calles y un alto nivel de competencia, la Corrida Ciudad de Cipolletti dejó una edición histórica. Desde el área de Deportes del municipio quedaron muy conformes con el desarrollo de toda la actividad, a lo largo de las tres jornadas que también incluyeron el décimo Congreso de la Actividad Física, la inauguración del Museo Histórico de la Corrida y la feria gastronómica Semilla.

El objetivo era celebrar la edición N° 40 con todo y se cumplió con el objetivo. Luego de meses de mucho trabajo, tanto la prueba familiar como la atlética dieron espectáculo. En medio de la multitud, los festejos fueron para la santiagueña Neli Peñaflor, quien estableció un nuevo récord en la rama femenina, con 32:30; y el brasileño Jeronimo Wendell, quien repitió la conquista del 2025. En los 4 kilómetros ganaron Emma Lopez y Tiziano Torres Cartolano, que se llevaron sus preseas dorada para Roca.

Por primera vez en la historia hubo más de 1.000 atelas profesionales en línea de largada. (Florencia Salto)

Con la ayuda de algunas ruedas, también vale. (Florencia Salto)

El Diario Río Negro, presente con el stand y streaming durante las dos jornadas. (Florencia Salto)

Una más para la colección, la primera vez. (Florencia Salto)

La Corrida y una pasión que no sabe de dificultades. (Florencia Salto)

Dos neuquinos, cuatro triunfos. Tranquilino Valenzuela y Javier Carriqueo. (Gentileza)

El Burrito Ortega, en el futbol tenis con un crack local, el Russo Homann. (Florencia Salto)

En la Corrida se gastan energías, pero también se recuperan….(Oscar Livera)

Schiavi, Buteler, Ortega y Dómini. Un Boca vs. River en medio de la gran movida. (Oscar Livera)