Corrida récord: las 23.000 almas ya se adueñaron de las calles de Cipolletti
La prueba familiar arrancó segundos después de las 20. Una gran previa para el plato fuerte de las 21:30.
La marea de gente, vestida de celeste y blanco, se apoderó de la calle para darle forma a la edición récord de La Corrida Ciudad de Cipolletti. Es la N° 40, la que superó las 23.000 inscripciones en apenas un día y por eso se cuelga el cartel de especial. Segundos después de las 20, la multitud salió a desafiar a los 4 kilómetros de la prueba familiar.
Luego de un viernes recargado, con la fila de 1.000 metros para retirar los kits, la adrenalina siguió a lo largo de todo el sábado. Desde la mañana, cuando siguieron con la entrega de los elementos y la visita obligada al Museo Histórico de la Corrida, hasta la tarde, cuando se acercaba el momento de ir al punto de largada.
La previa fue con la clásica entrada en calor en el escenario central sobre las calles Pacheco y Palacios. Jorge Da Roda y Funcional Cross le pusieron ritmo y energía, y cientos de corredores quedaron listos para afrontar la competencia.
Buteler: «Nos da identidad»
Fue el primero que puso su nombre para competir en la edición 40 y estuvo, firme, en la línea de largada. Rodrigo Buteler, el intendente de la ciudad, pasó por el streaming de Diario RIO NEGRO y minutos antes de correr afirmó que «hay mucha vida familiar alrededor de esta prueba y es lo que nos da identidad».
Nahuel Astutti, secretario de Deportes de la provincia, llegó hasta Cipolletti y afirmó: «Estoy muy contento de vivir esta competencia tan emblemática y de tanta trayectoria». Agregó que «la Corrida forma parte de la identidad de Río Negro, por eso es tan importante acompañarla y que la gente la pueda disfrutar».
