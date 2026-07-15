La AFA ya aseguró USD 27 millones y ahora va por el premio más alto de la historia de los mundiales

Con el triunfo sobre Suiza por 3 a 1, la selección argentina se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Con ese resultado, la AFA aseguró un premio de USD 27 millones, una cifra que todavía puede aumentar considerablemente según el desempeño del equipo en la recta final del torneo.

El esquema de premios fue definido por la FIFA antes del inicio de la competencia y contempla un fondo récord de USD 727 millones, de los cuales USD 655 millones se reparten entre las 48 selecciones de acuerdo con su rendimiento deportivo. Cada ronda superada representa un incremento en los ingresos para las federaciones.

Premios del Mundial 2026: cuánto dinero puede recibir la AFA si llega a la final

Los equipos eliminados en la fase de grupos recibieron USD 9 millones, mientras que avanzar a octavos garantizó USD 15 millones y llegar a cuartos elevó la cifra hasta USD 19 millones.

Este miércoles, Argentina se enfrentará con Inglaterra a partir de las 16.

Con la clasificación a las semifinales, la AFA ya tiene asegurados USD 27 millones, es decir, USD 8 millones más que si Argentina hubiera quedado eliminada en los cuartos de final.

Si el conjunto dirigido por Lionel Scaloni pierde en semifinales y termina cuarto, mantendrá los USD 27 millones. En cambio, si consigue el tercer puesto, el premio aumentará a USD 29 millones.

Cuánto cobrará la AFA si Argentina juega la final y se consagra en el Mundial 2026

El salto económico más importante llegará si Argentina disputa la final. El seleccionado que termine como subcampeón recibirá USD 33 millones. Pero si la Selección Argentina conquista el Mundial 2026, la FIFA transferirá a la AFA USD 50 millones, el premio más alto otorgado en la historia de la Copa del Mundo.

El monto también supera al recibido por Argentina tras consagrarse en Qatar 2022, cuando la AFA cobró USD 42 millones por el título.

El incremento responde al nuevo formato del torneo, que pasó de 32 a 48 selecciones y elevó los ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas. «La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística global», afirmó en la previa del certamen el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.