Ibai Llanos desmintió haber cuestionado el Mundial de Qatar 2022 y explicó el video viral

El reconocido streamer español Ibai Llanos quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se viralizara un video en el que aparentemente ponía en duda la validez del título que la Selección argentina conquistó en el Mundial de Qatar 2022.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el clip comenzó a circular en redes sociales y generó una ola de críticas de usuarios argentinos, que interpretaron que el creador de contenido había desmerecido la consagración del equipo de Lionel Scaloni.

Qué dijo Ibai Llanos sobre el Mundial de Qatar 2022

En el video viral se escucha a Ibai afirmar que «el Mundial de Qatar no tiene ningún tipo de validez». Sin embargo, el streamer aseguró que el fragmento fue sacado de contexto y que correspondía a una conversación en tono de broma que mantuvo semanas atrás con el influencer La Cobra.

Molesto por la repercusión, apuntó directamente contra el medio que difundió el recorte y lo acusó de buscar una noticia sensacionalista para generar rechazo entre los hinchas argentinos en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

«Si me estáis escuchando, iros bien fuerte a tomar por el cul y haced una noticia también de esto. Prensa de mda«, lanzó visiblemente enojado durante una transmisión en vivo.

Ibai defendió el título de la Selección argentina

Lejos de sostener la frase que se viralizó, Ibai fue categórico al reivindicar la conquista argentina en Qatar.

«Es una absoluta gilipollez. El Mundial de Argentina en Qatar vale exactamente lo mismo que cualquier otro, o incluso más, por la dificultad que implica ganarlo«, afirmó, dejando en claro que sus dichos originales no debían interpretarse de manera literal.

El streamer también recordó que durante la final del Mundial alentó por la Selección argentina y celebró que Lionel Messi pudiera levantar la Copa del Mundo.

«Yo siempre he dejado claro que en esa final entre Francia y Argentina iba con Argentina y me hacía ilusión que Leo Messi fuese campeón del mundo, porque para mí es el mejor jugador de la historia«, expresó.

El mensaje de Ibai para los argentinos

En otro tramo de su descargo, Llanos destacó el cariño que recibe del público argentino y negó cualquier tipo de enfrentamiento con el país.

«Por mucho que lo intenten, yo no voy en contra de Argentina ni tengo ningún problema con los argentinos. Argentina me ha tratado maravillosamente bien. Es de los países que más me siguen, donde más comunidad tengo y donde más amigos tengo«, aseguró.

Incluso reveló que mantiene una buena relación con personas cercanas al plantel de la Selección argentina.

«Voy a seguir haciendo bromas»

Para cerrar su descargo, Ibai aclaró que continuará haciendo humor sobre distintos temas, aunque remarcó que nunca buscará faltar el respeto a un país o a su gente.

«Yo nunca me voy a meter con la gente de un país, con el país en sí, con su gastronomía o con la religión. Pero sí voy a hacer bromas y decir tonterías, no solo de Argentina, sino de todos los países«, concluyó.