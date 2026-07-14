Mbappé, categoríco tras la dura caída de Francia: «Hubo demasiados errores»

(AP). ¡Desilusión total! Francia no estuvo a la altura y ahora deberá conformarse con luchar por el 3° puesto.

No hay consuelo. Para Kylian Mbappé el seleccionado de Francia simplemente no estuvo a la altura hoy en Dallas, tras caer categóricamente ante España por 2 a 0 y decirle adiós a las chances de título en la Copa del Mundo 2026.

El delantero, que pretendía hoy superar el récord goleador de Lionel Messi, no se guardó nada y criticó con dureza la actuación del combinado galo hoy, ampliamente superado durante los 90 minutos por La Roja, que nuevamente está en una final del mundo tras la recordada consagración en Sudáfrica 2010.

«No jugamos el partido que queríamos, ni táctica, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no hacés lo que tenés que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo», expresó.

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A lo que agregó, aún más crítico: «La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos».

Errores de Francia, potenciado por las virtudes de España. Los dirigidos por Luis De la Fuente tuvieron un partido sin fisuras, desplegando un juego de alto vuelo, presionando en bloque, triangulando en ataque, coordinando el retroceso en defensa y con el control total del partido.

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«Les dejamos marcar el ritmo; dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder, y ahí fallamos. Desde el principio, con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo, y contra España, eso ya es complicado», lamentó.

Por último, Mbappé sentenció: «Muy decepcionado. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia… Ahora es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección».