La ampliación de La Bombonera avanza: qué dijo Riquelme en el Canal de Boca

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió este viernes al proyecto para ampliar La Bombonera. «Es la primera vez que siento que estamos tan cerca de poder agrandar nuestra casa», aseguró en el Canal de Boca, donde explicó en que instancia se encuentra el plan.

El dirigente reveló que la empresa Ferrosur Roca dio el visto bueno a la propuesta presentada por el club para que el tren de carga continúe circulando por debajo de las cuatro torres que se proyectan construir como parte de la ampliación del estadio.

La nueva Bombonera tendría cuatro torres en las esquinas.

Ahora, el expediente fue elevado a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que deberá otorgar la autorización final para avanzar con la iniciativa.

«La gente de Ferrosur se portó muy bien con nosotros. Todo lo que nos pidieron se presentó y están de acuerdo con el proyecto. No tienen inconveniente y eso nos da mucha felicidad», expresó Riquelme, quien remarcó que el próximo paso depende de la resolución del ente regulador.

En ese sentido, el presidente del Xeneize señaló que la institución busca manejar el tema con cautela. «Queremos hacer las cosas bien. Tal vez tardemos un poco más, pero no vamos a prometer algo que no podamos cumplir. Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a intentar», afirmó.

Además, destacó el valor simbólico que tiene el estadio para el fútbol mundial. «Tengo la suerte de conocer muchos jugadores de distintos lugares y todos quieren conocer la Bombonera. Para nosotros es la cancha más linda del mundo por nuestros hinchas. Cuando sos futbolista lo sentís, se mueve y es algo único», concluyó.