Boca recupera a un jugador y Úbeda piensa en cambios en la defensa para visitar a Unión

El Xeneize demostró su mejor versión el miércoles pasado en la visita a Lanús: goleó 3-0 al reciente campeón de la Recopa Sudamericana, con un gran rendimiento colectivo.

Sin embargo, este miércoles recibió a San Lorenzo y retrocedió varios pasos respecto al triunfo en La Fortaleza. Volvió a igualar en La Bombonera, alcanzó su cuarto empate consecutivo de local y Claudio Úbeda se retiró del campo siendo silbado por los hinchas.

Ahora, Boca viajará a Santa Fe para visitar a Unión este domingo desde las 22 y el Sifón tiene a varios defensores bajo la lupa. Lo más probable es que Marcelo Weigandt salga del equipo para el regreso de Juan Barinaga al once titular. El Chelo fue el punto más bajo en los últimos dos partidos y estaría en el banco de suplentes, mientras que Dylan Gorosito no sería convocado.

Por otro lado, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa también están siendo analizados por Úbeda. La dupla central, que se afianzó en el segundo semestre del año pasado, no está demostrando la misma solidez y podría haber cambios. En tanto, Nicolás Figal y Marco Pellegrino aparecen como alternativas en la zaga.

Tanto el mediocampo como la delantera no sufrirían modificaciones. Otra novedad pasa por el alta médica de Alan Velasco, que volverá a ser convocado tras perderse nueve partidos por una lesión en la rodilla sufrida en la primera jornada ante Deportivo Riestra. Además, Ángel Romero también podría reincorporarse, ya que atraviesa la recta final de su recuperación.