La asombrosa estadística de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

El DT no aseguró su continuidad al mando del equipo argentino una vez que finalice el contrato en diciembre.

Números que hablan por sí mismos. En medio de las dudas sobre su continuidad en la Selección luego de diciembre, cuando se le vence el contrato, es menester descatar la notable estadística de Lionel Scaloni al mando del combinado albiceleste.

Los logros en sí mismo ya hablan de, indudablemente, el ciclo más existoso en la historia del fútbol argentino. Pero, por si acaso, la estadística ayuda a reforzar tal afirmación. Mientras tanto, los fanáticos se preguntan qué pasará post diciembre…

Tras la Copa del Mundo, Scaloni completó 104 partidos con el equipo nacional. Y he aquí uno de los datos que marcan la pauta del éxito rotundo: desde que asumió a fines de 2018, el cuerpo técnico que encabeza el santafesino solo perdió ¡10 partidos!

"SOMOS GRANDES EN LA VICTORIA Y TENEMOS QUE SER GRANDES EN LA DERROTA"



✍🏻 Lionel Scaloni pic.twitter.com/xktvzel2m7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Esos encuentros fueron: en 2018- Brasil 1-0 (amistoso); 2019- Venezuela 3-1 (amistoso); 2019- Colombia 2-0 (Copa América); 2019- Brasil 2-0 (Copa América); 2022- Arabia Saudita 2-1 (Mundial Qatar); 2023- Uruguay 2-0 (Eliminatorias); 2024- Colombia 2-1 (Eliminatorias); 2024- Paraguay 2-1 (Eliminatorias); 2025- Ecuador 1-0 (Eliminatorias); y 2026- España 1-0 (Mundial).

Claro que los fanáticos no recordarán ello, sino la estadística exitosa. La misma, en cuanto a títulos, destaca la obtención de la Copa América en 2021 (ante Brasil), la Finalissima (ante Italia), la Copa del Mundo de Qatar 2022 (ante Francia y la Copa América 2024 (ante Colombia).

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

En total, Scaloni disputó 104 partidos al frente de la Selección. El detalle, asombroso: 76 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas. Ello marca una efectividad del 78% de los puntos obtenidos.

Además, el equipo albiceleste anotó 217 goles, recibiendo apenas 57 tantos, manteniendo el arco en cero en 61 oportunidades. Eso habla a las claras de la enorme fortaleza de Emiliano «Dibu» Martínez en la valla argentina.

Otra grandeza de su proceso es haber mantenido el invicto en 36 partidos, la racha más larga en la historia de la Selección, superando la racha de 31 encuentros sin derrotas del proceso de Coco Basile entre 1991 y 1993. Ese invicto se quebró en el debut mundialista de Qatar 2022, tras caer ante Arabia Saudita.

¿Continuará la historia?