«Es el momento en que nos encontramos todos»: Leandro Dómini palpita una histórica Corrida de Cipolletti

El funcionario de Deportes con la Albiceleste que se usará en la edición N° 40 de la clásica prueba. (Foto: archivo)

Organizar y ajustar hasta el último detalle un evento como la Corrida de Cipolletti es una tarea compleja y, por segundo año, la mayor responsabilidad recae sobre Leandro Dómini, director de Deportes de la ciudad. Exjugador del Albinegro y siempre muy ligado al fútbol, aceptó el desafío en la gestión de Rodrigo Buteler y rápidamente entendió que este es el evento más importante del año.

“Es una maquinaria que involucra a mucha gente. Eso de que se trabaja todo el año para la corrida es cierto, pero se acelera con todo a partir de octubre, con la movida de las remeras, las cuestiones de seguridad, los contactos con los atletas… Tenemos que estar en todos los detalles”, resumió el funcionario en el inicio de la entrevista por RN Radio.

Crecer es el lema de la competencia porque así lo marca la historia y Dómini tiró números. “Con respecto a la edición anterior, pasamos de 15.000 a 20.000 inscripciones y se agotaron en 24 horas. Y la prueba atlética creció a más de 1.050. Esto demuestra la expectativa que genera. Como en todo, después de 40 años, hay que reinventarse y darle contenido”, explicó.

Retirado del fútbol, pero firme con la enseñanza de la N°5 y como empleado de la municipalidad, Leandro se encontró con el cargo por sorpresa y explicó su llegada a la dirección con una honestidad brutal: “No tengo idea por qué me eligieron. Honestamente no sabía y sólo había tenido un encuentro con Rodrigo (Buteler) unos meses antes«.

«Me costó un año entender cómo funcionan las cosas, pero me encanta el desafío. Tenés dificultades, pero las cosas salen, lo disfruto mucho. Le dedico mucho tiempo, que me lleva a resignar otras cosas, pero me encanta”, confesó.

En ese diciembre del 2023, cuando llegó la designación, Dómini detalló que el mensaje del intendente fue categórico: “Me dejó en claro que el año era muy complejo y me dijo ‘quedate tranquilo que la Corrida la vamos a hacer’. Dentro de la política deportiva de la ciudad, la carrera es un motivo de orgullo. Es el momento en que nos encontramos todos en la calle”.

Después de su primer tramo en el cargo, Leandro hace su balance: “Siento que el deporte dentro de la muni ha ganado un espacio que no tenía cuando empezamos y eso me reconforta”.

En ese reparto de pasiones, el fútbol de Cipo siempre ocupa un lugar importante en la vida de «Mojarra» (así lo apodan en el ambiente). Va todos los domingos a La Visera de Cemento, aunque aclara una vieja herida: “Me costó mucho tiempo sacarme el enojo porque me fui mal del club. Finalmente entendí que son cosas que pasan en el fútbol y volví a la cancha”.