Diario Río Negro en la 40° Corrida de Cipolletti: viví nuestro streaming en vivo y visitá el stand exclusivo 

La Corrida de Cipolletti cumple 40 años y, como no podía ser de otra manera, Diario RÍO NEGRO despliega una cobertura multiplataforma para acompañar a los más de 23.000 inscriptos y a todo el público que se acercará a disfrutar de esta verdadera fiesta regional.

La acción ya comenzó este viernes. Nuestros equipos están acompañando de cerca la intensa jornada de acreditaciones en el Complejo Cultural Cipolletti y la esperada clínica deportiva que brindarán dos leyendas del fútbol argentino: Rolando Schiavi y Ariel «Burrito» Ortega.

Diario Río Negro en la 40° Corrida de Cipolletti: el sábado pasá por el stand y «subite al Podio»

Para la jornada central del sábado, preparamos un espacio pensado para que los lectores y corredores vivan la experiencia completa. En nuestro stand exclusivo, vas a poder comprar la edición impresa del Diario RÍO NEGRO, disfrutar de actividades interactivas para toda la familia y participar de los tradicionales sorteos por los autos.

Además, a partir de las 18, nuestros móviles estarán recorriendo el circuito y el predio con la propuesta «Subite al Podio»: una oportunidad para que interactúes con nosotros y te lleves el mejor recuerdo antes de largar.

Diario Río Negro en la 40° Corrida de Cipolletti | Streaming en vivo: ¡no te pierdas ningún detalle!

Para quienes no puedan acercarse o quieran seguir el desempeño de los atletas desde cualquier parte del mundo, Diario Río Negro realizará una gran transmisión especial.

A partir de las 19, prendete a nuestro streaming en vivo a través de rionegro.com.ar y nuestras redes sociales oficiales. Llevaremos a tus pantallas el minuto a minuto, el color de la prueba familiar de 4 kilómetros, la exigencia técnica de los profesionales en los 10 kilómetros y todas las voces de los protagonistas apenas crucen la meta.

Para no perderte ninguna novedad, historia o actualización del evento, podés seguir toda nuestra cobertura al instante ingresando a nuestro sitio especial: Todas las noticias de la Corrida de Cipolletti.

¡Te esperamos en las calles y en las redes para vivir juntos la Corrida de Cipolletti!