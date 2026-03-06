Diario Río Negro en la 40° Corrida de Cipolletti: viví nuestro streaming en vivo y visitá el stand exclusivo
El evento deportivo más grande de Cipolletti se vive a través de nuestras plataformas. En Diario RÍO NEGRO acompañamos la charla del Burrito Ortega y el Flaco Schiavi, y el sábado te esperamos con juegos, el sorteo de los autos y una transmisión imperdible. Conocé todos los detalles de la cobertura, acá.
La Corrida de Cipolletti cumple 40 años y, como no podía ser de otra manera, Diario RÍO NEGRO despliega una cobertura multiplataforma para acompañar a los más de 23.000 inscriptos y a todo el público que se acercará a disfrutar de esta verdadera fiesta regional.
La acción ya comenzó este viernes. Nuestros equipos están acompañando de cerca la intensa jornada de acreditaciones en el Complejo Cultural Cipolletti y la esperada clínica deportiva que brindarán dos leyendas del fútbol argentino: Rolando Schiavi y Ariel «Burrito» Ortega.
Diario Río Negro en la 40° Corrida de Cipolletti: el sábado pasá por el stand y «subite al Podio»
Para la jornada central del sábado, preparamos un espacio pensado para que los lectores y corredores vivan la experiencia completa. En nuestro stand exclusivo, vas a poder comprar la edición impresa del Diario RÍO NEGRO, disfrutar de actividades interactivas para toda la familia y participar de los tradicionales sorteos por los autos.
Además, a partir de las 18, nuestros móviles estarán recorriendo el circuito y el predio con la propuesta «Subite al Podio»: una oportunidad para que interactúes con nosotros y te lleves el mejor recuerdo antes de largar.
Diario Río Negro en la 40° Corrida de Cipolletti | Streaming en vivo: ¡no te pierdas ningún detalle!
Para quienes no puedan acercarse o quieran seguir el desempeño de los atletas desde cualquier parte del mundo, Diario Río Negro realizará una gran transmisión especial.
A partir de las 19, prendete a nuestro streaming en vivo a través de rionegro.com.ar y nuestras redes sociales oficiales. Llevaremos a tus pantallas el minuto a minuto, el color de la prueba familiar de 4 kilómetros, la exigencia técnica de los profesionales en los 10 kilómetros y todas las voces de los protagonistas apenas crucen la meta.
Para no perderte ninguna novedad, historia o actualización del evento, podés seguir toda nuestra cobertura al instante ingresando a nuestro sitio especial: Todas las noticias de la Corrida de Cipolletti.
¡Te esperamos en las calles y en las redes para vivir juntos la Corrida de Cipolletti!
