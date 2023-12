La cruda reflexión de Fernando Signorini sobre el título del mundo de la Selección Argentina

El 18 de diciembre de 2022, hace un año y dos días, la Selección Argentina conquistó el título en el Mundial Qatar 2022 luego de empatar 3-3 ante Francia e imponerse en una definición por penales totalmente histórica. Triunfo que cambió el paradigma luego de tantas derrotas y generó una revolución en los hinchas.

La reflexión de Signorini sobre el título de la Selección Argentina en el Mundial

Uno de los que opinó sobre el título de la Albiceleste y dejó una curiosa reflexión fue Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Armando Maradona. “Ese logro, que es mérito total y absoluto de los jugadores y del cuerpo técnico, sirvió fundamentalmente para que nada cambie en el fútbol argentino y no para solucionar sus problemas o al menos revisar su realidad desde todo punto de vista», comenzó diciendo en diario Perfil de Córdoba.

Y también agregó: «El pueblo salió a festejar porque se ganó, pero si Argentina perdía la final no iba a servir de nada. Messi hubiera sido el que nunca gana nada, a Di María lo hubiesen destrozado y a Scaloni ni te cuento».

Y por último, para finalizar, lanzó una feroz crítica para los periodistas que cubrieron todo el proceso de este equipo durante los años que no se pudieron conseguir las cosas: «No olvidemos que Messi fue ferozmente criticado: lo trataban de pecho frío, decían que no cantaba el himno, que no sentía la camiseta. En el caso de Di María, un periodista llegó a arrodillarse ante una cámara para pedir que no lo citaran más».

Y cerró: «Eso también explica porqué en este país se fabrican toneladas de dulce de leche: hay que rellenar un montón de panqueques. En nuestro fútbol, lamentablemente, cada conquista atrasa y genera que no haya cambios por mucho tiempo. Aquí los triunfos son el árbol que tapa al monte”.