Nicole Neumann se metió en la polémica por Arturo, el perro de Gran Hermano y fue tajante: “Deberían devolverlo”

Gran Hermano está en el ojo de la tormenta debido a la gran polémica con respecto a la estadía de Arturo, la mascota de la casa. Tras la fuerte pelea entre Furia y Mauro, la fundación que rescató al animalito de cuatro patas pidió que lo devuelvan porque no es sano que conviva con gente violenta.

La asociación Huellitas Perdidas anunció que emprenderá acciones legales contra la producción de Gran Hermano (Telefe) tras negarse a retirar a Arturo de las instalaciones del show. Este pedido se produjo después de un reciente aumento de tensión y hostilidad entre los participantes del programa que alarmó a espectadores y seguidores, exponiendo al perro a un ambiente potencialmente dañino.

En ese contexto, uno de los cronistas de LAM (América) le preguntó a Nicole Neumann qué opinaba de la cuestión. La modelo siempre se encarga de confesar el gran amor que siente por los animales. De hecho, es una de las famosas que disfruta de ser proteccionista y dedica la mayor parte de su contenido en redes sociales a generar conciencia..

“No sé mucho porque no lo veo. Leí algo en redes de lo que está pasando algo. Pero calculo, por lo poco que vi y leí, sin ver nada, que si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el perrito no está en las condiciones debidas, así claramente debe ser. Con lo cual, claramente deberían devolverlo”, dijo la panelista de Los 8 Escalones (El Trece).

La organización dedicada al rescate de animales solicitó inicialmente la liberación de Arturo, quien fue acogido por los concursantes del reality, al argumentar la necesidad de salvaguardar el bienestar del canino. La petición de la agrupación se vio motivada por el estallido de violencia adentro de la casa, lo que representa un riesgo para la seguridad emocional y física del perro.

Además, expresaron: “Queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto a Arturo, un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios que un animal necesita y posteriormente sea dado en adopción”.

Desde la producción de Gran Hermano se negó y hasta se encargó de hacer un tape en el que aseguran que Arturo es feliz dentro de la casa más famosa del mundo. Pero son muchas las personas que piden que lo saquen del reality.

Con información de Teleshow y Paparazzi

Nicole Neumann adoptó una nueva perrita para sus hijas

La jurado de Los 8 Escalones explicó que habían rescatado de la callea una perrita y le dieron tránsito porque nadie se ofrecía” a tenerla hasta que se recupere.

Una vez que el animalito se recuperó y estuvo en condiciones de tener una nueva familia, las hijas de Nicole no dejaron que se la lleven a otra casa: “Volvimos a la chacra después de un tiempito y la encontramos muy recuperada, estaba lista para ser adoptada, pero mis hijas me hicieron piquete”, contó.

Nicole accedió, a pesar de haberse negado por el nacimiento de Cruz, su hijo con Manu Urcera y haber argumentando que ya no podía tener más perros porque venía un bebé en camino y porque ya tenían cerca de 20 perros adoptados, tres en tránsito.

Manu Urcera fue quién hizo que Nicole cambie de opinión: “Resumen del cuento: para nuestra sorpresa, Manu llamó después de terminar la carrera y nos dijo ‘qué linda que está Anita, quedémonos con ella’. Yo le conté que las chicas me habían hecho piquete porque no querían que la diera en adopción y que si les decía no había vuelta atrás”.

Por tal motivo, Nicole buscó a la perrita y en sus redes explicó que fue a buscar a las chicas al colegio para darles la sorpresa.