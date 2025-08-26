La curiosa revelación de Carlos Alcaraz tras su debut en el US Open: «Tuvo un malentendido»

Carlos Alcaraz tuvo su estreno en el US Open y sorprendió a todos en las redes sociales con su particular look. Pese a que ganó por 6-4, 7-5 y 6-4 sobre el estadounidense Reilly Opelka (67°), los focos estuvieron en su nuevo corte de pelo poco habitual. El español apareció casi completamente pelado y aseguró que fue un accidente.

«Sentía que tenía el pelo muy largo y tenía muchas ganas de cortármelo. De repente mi hermano tuvo un malentendido con la máquina y simplemente lo cortó. La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo», reveló, entre risas, el número dos del mundo en conferencia de prensa.

«Para ser sincero, no está tan mal. Creo que hoy me hizo ser más rápido», lanzó. «Si hay un lugar que se asemeja a un corte y un estilo totalmente diferente como éste es Nueva York», concluyó.

El nuevo look de Carlos Alcaraz en el US Open.

Carlos Alcaraz y un inesperado cambio de look en el US Open

Pero el español no fue el único que opinó sobre su peinado. «Es horrible. No sé quién le dijo que está bien, que hiciera eso, pero es terrible», disparó Frances Tiafoe. «Vi el vídeo y Tiafoe está mintiendo. Sé que le gusta el corte, me lo dijo. A algunas personas les gusta, a otras no. Para ser sincero, me divierte la reacción de la gente», comentó Alcaraz.

Con respecto al debut, Carlitos tuvo un estreno como se esperaba. Si bien Opelka lo incomodó, el español ganó con un sólido 6-4, 7-5 y 6-4. «Es muy difícil cuando jugás contra alguien que no te deja hacer tu juego. Sentís que nada depende de vos, que todo depende de él», comentó más tarde. En la próxima ronda chocará con el italiano Mattia Bellucci.