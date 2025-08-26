La queja de un ex top ten a la organización del US Open: «El olor a marihuana está por todas partes»

El tenista noruego se molestó por el olor a marihuana en el US Open.

Casper Ruud inició con una victoria contundente su participación en el US Open 2025, superando a Sebastian Ofner por 6-1, 6-2 y 7-6 en el Louis Armstrong Stadium. El noruego, que en 2022 alcanzó la final del torneo, demostró que sigue siendo un jugador sólido y constante, con herramientas para pelear por un primer título de Grand Slam.

Sin embargo, tras su triunfo, Ruud sorprendió a todos con declaraciones fuera de lo habitual para un atleta de su nivel: cuestionó la legalización del consumo de marihuana en Nueva York y cómo esta afecta a los jugadores en la cancha.

Casper Ruud se quejó por el olor a marihuana en el complejo de Nueva York

En diálogo con Danmarks Radio, expresó: “El mayor defecto de Nueva York, el olor a cannabis. Está por todas partes, incluso aquí, donde se juega el torneo. Pero tenemos que aceptarlo».

«Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís”, sostuvo.

El tenista noruego agregó que, a menos que la ley cambie, no hay mucho que puedan hacer: “No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”.

Cabe recordar que el consumo recreativo de marihuana es legal en Nueva York desde 2021, pero la organización del US Open prohíbe fumar dentro del complejo. A pesar de esta norma, la presencia del olor se ha vuelto recurrente, algo que el deportista consideró un factor molesto para el rendimiento de los jugadores.

Más allá de esta situación, Ruud mantiene el foco en su rendimiento y en recuperar la gloria de sus mejores años. El noruego, que forma parte de la generación que creció admirando a Federer, Nadal y Djokovic, ha tenido grandes oportunidades en Grand Slam: finalista en Roland Garros y en el US Open 2022, además de repetir final en París en 2023.

Tras la primera ronda, el noruego dejó en claro que, pese a la incomodidad por el olor a cannabis, su atención está puesta en el torneo: “Tengo que concentrarme en mi juego y dar lo mejor en cada partido. El ambiente es parte de Nueva York, pero mi meta es avanzar y volver a una final de Grand Slam”.