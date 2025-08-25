Francisco Comesaña salvó el día para los argentinos en el US Open

Francisco Comesaña logró una buena victoria en su debut en el US Open.

En un lunes con más derrotas que victorias para los tenistas argentinos en el US Open, el que salvó el día fue Francisco Comesaña que venció al local Alex Michelen y avanzó a la segunda ronda.

En el último Grand Slam de la temporada, el marplatense derrotó al estadounidense 28° preclasificado del torneo por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

El «Tiburón» demostró carácter tras un mal arranque y volvió a confirmar la solidez que mostró en las últimas semanas, donde alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Esa actuación le permitió llegar al 54° puesto del ránking ATP, el más alto en su carrera, y también le sirvió para ser convocado por primera vez a la Copa Davis. Su próximo rival será el británico Cameron Norrie (35º).

Derrotas de Báez y Gómez, debutan Cerúndolo y Sierra

Por otro lado, Sebastián Báez (39º) no pudo cortar su mala racha en el circuito y sufrió una nueva eliminación temprana, esta vez a manos del sudafricano Lloyd Harris (353º), por 6-3, 7-5 y 6-4.

A su vez, el joven Federico Gómez (203º), que había accedido al cuadro principal desde la clasificación, jugó un gran partido ante el N°5 del mundo, el británico Jack Draper, pero cayó por 6-4, 7-5, 6-7(7) y 6-2.

Este martes será el turno de Francisco Cerúndolo (19º), N°1 argentino, que debutará contra el italiano Matteo Arnaldi (64º), en horario de mediodía.

En caso de ganar, se unirá en la segunda ronda a Comesaña y a Tomás Etcheverry (59º), que ya superó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43º) y el miércoles enfrentará al checo Jiri Lehecka (21º).

En el cuadro femenino, la marplatense Solana Sierra (74º) también debutará este martes ante la rumana Sorana Cirstea (41º), no antes de las 17 horas.