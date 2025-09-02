La dura advertencia de Alpine tras las críticas contra Gasly por el bloqueo a Franco Colapinto

Alpine emitió un comunicado tras las críticas contra Gasly por la polémica con Franco Colapinto.

Alpine atraviesa unos días convulsionados luego del Gran Premio de Países Bajos, en el que Pierre Gasly quedó en el centro de la tormenta tras su polémica con Franco Colapinto. Luego de una maniobra que perjudicó al argentino, los fanáticos apuntaron contra el francés y la escudería intentó frenar el hostigamiento.

En los últimos giros en Zandvoort, el piloto francés le cerró el paso a su compañero de equipo, que venía más rápido y con grandes chances de no solo sumar sus primeros puntos del año, sino también de darle al menos un punto a Alpine.

Luego de esta maniobra, las críticas estallaron contra Gasly y Alpine en las distintas redes sociales. Por este motivo, el equipo francés pidió un cese al hostigamiento hacia el piloto galo.

Franco Colapinto tuvo su mejor presentación del año en suelo neerlandés pese a las críticas en la previa de Flavio Briatore y al poco compañerismo de Gasly luego durante la carrera.

El comunicado de Alpine contra los fánaticos tras la polémica entre Colapinto y Gasly

«Nuestro código comunitario existe. No importa si eres nuevo o estás regresando. Nuestra prioridad en redes es promover un espacio seguro e inclusivo, donde todo el equipo y los fans puedan interactuar«, comenzó el comunicado que publicaron en redes sociales.

Y continuó: «Sé respetuoso de tus pares como seguidores, de los pilotos, de los miembros de equipo y otros. Tratá a todo el mundo con dignidad y respeto. No uses lenguaje o adoptes conductas discriminatorias, despectivas u ofensivas hacia otros. Eso implica blasfemia. Si ves a alguien rompiendo las reglas, reportalo»

«Bajo este código, todos podemos contribuir en una positiva y cálida comunidad. Trabajamos juntos para hacer de esta comunidad un espacio de diversión y que sea disfrutable para todos«, concluyeron.