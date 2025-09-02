Franco Colapinto vuelve a Monza, el lugar donde todo empezó

Franco Colapinto cumplió un año desde su debut en la Fórmula 1 y se alista para volver al lugar donde todo empezó: Monza. El 1 de septiembre del año pasado, el piloto argentino tuvo su debut en la Fórmula 1 a bordo del Williams y logró un meritorio puesto 12°. En las próximas horas estará de regreso, aunque con los colores de Alpine.

Luego de su buena producción en Países Bajos, donde estuvo muy cerca de sumar su primer punto de la temporada, Colapinto llega ilusionado al mítico circuito de Italia, donde La Máxima cumplirá con el capítulo 16 de la temporada. Es uno de los trazados que conoce hace varios años, porque lo visitó en «otras fórmulas» y tal vez sea el ideal para sumar ese punto que tanto necesita.

¿Cómo fue la carrera de Franco en Monza?

El piloto nacido en Pilar desplegó una tarea muy inteligente, prolija y sin fisuras a lo largo de las 53 vueltas en Monza, donde consagró ganadora a la Ferrari de Charles Leclerc y generó el delirio de los tifosi que no veían triunfar allí al Cavallino Rampante desde hacía cinco años.

Colapinto largó en la novena fila de la grilla y quedó 18°, detrás de Lance Stroll y por delante de Valtteri Bottas. A la altura del giro número 13 se encontraba en la posición 12°, sin haberse detenido para cambiar los neumáticos medios con los que arrancó.

El inovidable traspaso a…Pierre Gasly

Ya en el giro 21 y con gomas nuevas, Colapinto sobrepasó a Stroll y se colocó decimosexto. Pero el punto más alto de su faena se produjo en la vuelta 30 cuando realizó una gran maniobra para pasar al Alpine de Pierre Gasly, hoy su compañero de equipo, y quedar decimoquinto. Justo después del fin de semana polémico en Países Bajos, donde el francén demostró falta de compañerismo, vuelven al lugar donde el argentino mostró su calidad por primera vez.

Franco adelante de Gasly, luego de su primera gran maniobra en La Máxima. (Archivo)

A dos giros del cierre tuvo su registro más rápido: 1.24.03, y terminó cruzando la meta en la posición 13°, que luego se convirtió en 12° por la penalización de 10 segundos al australiano Daniel Ricciardo. Así, cerró un debut muy auspicioso.

¿Llegarán los puntos en Monza?

El circuito de Monza, en definitiva, fue una pista muy propicia para Williams, que también sumó 2 puntos gracias al noveno puesto de Alex Albon. Franco Colpapinto concretó otro muy buen adelantamiento a Bottas en la vuelta 33 y se convirtió en el debutante con la marca inglesa que más puestos subió respecto de la largada: del 18 al 12.

Por las características veloces del trazado, los autos de la escudería francesa en la que milita Colapinto podrían tener algunos inconvenientes ante la falta de potencia de sus motores, pero carreras con carreras y la ilusión de verlo sumar unidades no las pierde ni el propio joven de 22 años ni los millones de argentinos que se mantienen en vilo por su actuación.