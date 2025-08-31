El jefe de Alpine habló tras la carrera de Franco Colapinto y respaldó a Gasly: «Jugaron como un equipo»

Luego de la presentación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos, Flavio Briatore, jefe de Alpine, rompió el silencio y destacó el trabajo del argentino. “Hizo una carrera muy buena, probablemente la más sólida de la temporada”, aseguró.

Luego de haber manifestado hace algunos días que no estaba conforme con los resultados del argentino, el italiano destacó al corredor y se lamentó el final: «Es una carrera en la que, al ver la clasificación, parece una oportunidad perdida de puntuar como equipo por diversas razones. Saliendo desde fuera de la zona de puntos, asumimos algunos riesgos durante todo el recorrido para intentar maximizar nuestras posibilidades de puntuar”.

Por otra parte, el jefe de la escudería opinó sobre sus pilotos y evitó referirse al cruce entre Colapinto y Gasly, en el que el francés no lo dejó pasar para que pelee por los puntos. “Ambos presionaron al máximo, lo dieron todo y jugaron como un equipo, intercambiándose posiciones en la curva 1 cuando se les pidió que persiguieran a los coches de delante. Seguiremos intentándolo en cada carrera para maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos».

Franco Colapinto, en llamas por el resultado en el Gran Premio de Países Bajos: «Era muy fácil sumar hoy»

«Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. El resto fue una buena carrera y fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, un poco más cómodo», señaló el piloto argentino.

«Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho», apuntó.

Por su parte, Gasly no se disculpó con el oriundo de Pilar y desvió el foco: «Resultó una carrera muy difícil en muchos aspectos. Nos la jugamos un poco al final para mantener la posición en pista con neumáticos duros usados e intenté luchar con todas mis fuerzas con lo que tenía. Simplemente no funcionó. Así que tengo sentimientos encontrados; a veces las cosas salen bien, a veces no. Aprenderemos y seguiremos adelante”.