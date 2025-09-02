La emotiva confesión de Novak Djokovic tras su pase a los cuartos del US Open: «Es lo que toca este año»

Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final en el US Open y tras la clasificación hizo una declaración que conmovió a todos. En la próxima instancia el serbio se enfrentará a Taylor Fritz.

A sus 38 años, Nole alcanzó los cuartos de final en todos los Grand Slams de la temporada, un hito que consiguió tras imponerse al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2. Sin embargo, el propio tenista admitió que este éxito tiene un costo personal.

Al inicio del torneo ya había expresado que su prioridad es la familia. “Tengo claras mis prioridades en la vida y la familia es lo primero, por lo que me gusta estar con ellos en las fechas importantes. No estaré en el cumpleaños de mi hija si me va bien aquí. Espero no tener que perdérmelo otra vez”, lanzó.

La determinación de Nole respecto a su familia ha sido constante. El jugador recordó que se ha “ganado el derecho de elegir” dónde competir, como hizo al ausentarse de los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati para dedicar tiempo a los suyos. No obstante, esta vez el calendario lo obliga a perderse el cumpleaños de Tara, si hija.

“Desde un principio sabíamos que esto podía suceder, así que ella no estará muy contenta, al final estaré ausente en su fiesta de cumpleaños. No me recuerden estas cosas, por favor (risas)”, reconoció con resignación.

Djokovic también explicó cómo planea compensar a su hija. “Intentaré ganar, ya que estoy aquí. Voy a intentar ganar y que este sea su regalo. Le enviaré otros regalos también, claro, alguna sorpresa de cumpleaños. Esperemos que una victoria pueda ser algo con lo que ella esté contenta, aunque hay una gran diferencia entre un papá presente y un papá a distancia. Lo sé, pero es lo que toca este año”.

Hace unos días, en diálogo con el coach y comunicador Jay Shetty, reveló un costado emocional ligado a su infancia: “Lo que viene de un lugar no tan bueno es mi sentimiento de no ser suficiente. Y eso viene desde el inicio de mi vida, de mi relación particularmente con mi padre. Estas cuestiones han estado conmigo desde niño y aún forman parte de mi vida. Aprendí a utilizarlo como motivación”.

En esta edición del US Open, ni Tara ni Stefan, de 11 años, acompañaron a Djokovic, a diferencia de lo ocurrido en Wimbledon. El próximo compromiso del serbio será ante Taylor Fritz, con la posibilidad de medirse en semifinales a Carlos Alcaraz. “Hay que jugar partido a partido”, señaló respecto al encuentro.

Con información de Infobae