La emotiva despedida de Ander Herrera de Boca Juniors, con lágrimas en sus ojos

Lo que era un secreto a voces en la Ribera, se confirmó este viernes. En un video publicado por Boca Juniors en sus redes sociales, Ander Herrera se despidió del club y oficializó su salida.

Según explicó el volante español, la salida llegó a través de un común acuerdo entre él y la dirigencia. «Hola, bosteros. Bueno, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida», señaló en primera instancia, vestido con la indumentaria del Xeneize y en el campo de juego de La Bombonera.

Uno de los nuestros. Para toda la vida. 💙💛💙 pic.twitter.com/IoSpkmQdRX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2026

«Quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. Uno de los sueños que he tenido durante toda mi carrera ha sido poder representar a este club y poder usar estos colores», agregó con la voz quebrada y cerca de las lágrimas.

El Vasco no se olvidó de agradecer al presidente por la experiencia vivida en este año y medio en Boca. «Agradecer a los dirigentes, por supuesto, que me dieron la oportunidad de jugar en este club, y a Román en particular», indicó.

«Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble. He tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida. Espero venir seguido a la Bombonera, a Argentina. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite, ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera», concluyó Herrera.

En ese mismo mensaje, el español destacó el impacto personal de su paso por el club: «Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer, ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida».

Además, no se olvidó de desearle éxitos al nuevo cuerpo técnico, comandado por Rodolfo Arruabarrena: “Desearle lo mejor al nuevo cuerpo técnico, muchísimos éxitos; será el éxito de todos los que queremos a este club”.

Por último, cerró con un “Gracias por todo y aguante Boca”. Herrera arribó al Xeneize a principios de 2025 y disputó 29 partidos. El físico no lo acompañó, pero logró mostrar destellos del jugador que es. No pudo levantar ningún título y marcó un gol, que fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil.