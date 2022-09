La emotiva ovación para Roger Federer en la previa de su despedida en la Laver Cup

El último partido profesional de Roger Federer antes de retirarse será el encuentro de dobles junto a uno de los máximos rivales de toda su carrera, Rafael Nadal, en la Laver Cup. Minutos antes del emblemático partido, el suizo recibió un cálido recibimiento por parte del público que se acercó al O2 Arena de Londres.

Federer fue el último en ser presentado por la organización del torneo. Una vez que se escuchó su nombre, los aplausos y la ovación se hicieron sentir de gran manera en el estadio.

«He realizado este camino cientos de veces, pero esta ocasión se siente diferente. Gracias a todos los que me acompañarán esta noche», escribió Roger en sus redes sociales en la previa a su último partido como profesional.

