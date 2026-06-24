La FIFA analiza cambiar el reglamento de la tanda de penales en pleno Mundial 2026

Dibu Martínez, amo y dueño de las tandas de penales desde su irrupción en la Selección Argentina en la Copa América 2021. (Foto: AP)

En medio del desarrollo del Mundial 2026, la FIFA evalúa introducir un cambio reglamentario que podría modificar uno de los momentos más emblemáticos del fútbol: la definición por penales.

La tanda desde los doce pasos suele reunir todos los condimentos posibles: técnica, presión, fortaleza mental y también un componente que históricamente genera debate: la influencia de la suerte. Con ese argumento sobre la mesa, el máximo organismo del fútbol mundial busca reducir el impacto del azar antes de que se ejecute el primer remate.

La modificación que se encuentra bajo análisis de la International Football Association Board (IFAB) apunta al procedimiento previo a la serie. Actualmente, antes de una tanda de penales se realizan dos sorteos entre los capitanes y el árbitro: uno para definir el arco donde se ejecutarán los disparos y otro para determinar qué equipo comenzará pateando.

Según el análisis impulsado por la FIFA, existe una ventaja estadística para el equipo que ejecuta primero. Por eso consideran que, si además ese mismo conjunto gana el otro sorteo y también elige el arco, llega a la definición con una ventaja acumulada antes del inicio de la serie.

La propuesta para corregir esa situación es simple: realizar un único lanzamiento de moneda. El capitán ganador tendría que elegir entre patear primero o seleccionar el arco, mientras que el equipo rival recibiría automáticamente la opción restante.

Por el momento, la iniciativa continúa siendo evaluada por la IFAB y podría tratarse en los próximos días. En caso de aprobarse, el cambio podría implementarse durante este mismo Mundial, justo antes del inicio de la fase final prevista para el domingo 28 de junio.