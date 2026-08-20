La FIFA confirmó el calendario del Mundial Femenino Brasil 2027: la final se jugará en el Maracaná

La FIFA publicó el calendario completo de la Copa Mundial Femenina 2027 que se disputará en Brasil, con la distribución de los 64 partidos entre las ocho ciudades anfitrionas. El torneo comenzará el 24 de junio y finalizará el 25 de julio. El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro será escenario tanto del partido inaugural como de la gran final.

La competencia reunirá a 32 selecciones y será la primera edición de la Copa Mundial Femenina que se dispute en Sudamérica. Brasil, en su condición de país anfitrión, será protagonista del encuentro que abrirá el torneo.

Aunque todavía resta conocer la conformación definitiva de los grupos, Brasil ya sabe dónde disputará sus tres partidos de la primera fase. La selección anfitriona debutará el 24 de junio en el Maracaná, en Río de Janeiro. Su segundo encuentro será el 29 de junio en la Arena Itaquera de São Paulo, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos el 4 de julio en el Estadio Nacional de Brasilia.

Uno de los aspectos destacados de la distribución anunciada por FIFA es que las ocho ciudades anfitrionas tendrán participación en la fase eliminatoria. Cada sede albergará al menos siete partidos durante el Mundial y tendrá como mínimo un encuentro correspondiente a la etapa de eliminación directa.

Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador recibirán partidos hasta los octavos de final. En tanto, Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo serán sedes de encuentros de cuartos de final.

Las ocho ciudades anfitrionas serán: Belo Horizonte (Estadio Mineirão), Brasilia (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estadio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Río de Janeiro (Estadio Maracaná), Salvador (Arena Fonte Nova) y São Paulo (Arena Itaquera). FIFA había confirmado estas ciudades con sus estadios como sedes del Mundial en mayo de 2025.

Río de Janeiro y São Paulo serán protagonistas de las instancias decisivas

São Paulo será sede de una de las semifinales y del partido por el tercer puesto, mientras que el Maracaná recibirá la otra semifinal y, posteriormente, la gran final que se jugará el 25 de julio de 2027.

El Maracaná hará historia en el Mundial Femenino

La elección del Maracaná como escenario del partido inaugural y de la final también tendrá un componente histórico. El estadio de Río de Janeiro se convertirá en el tercero en recibir una final de la Copa Mundial masculina y una final de la Copa Mundial Femenina, después del Råsunda Stadium de Solna, Suecia, y el Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos.

El Maracaná ya fue escenario de la final de la Copa Mundial masculina de 1950 y de la definición del Mundial de 2014. El 25 de julio de 2027 sumará por primera vez una final de la Copa Mundial Femenina.

Un calendario pensado para las 32 selecciones

Según explicó FIFA, la elaboración del calendario tuvo en cuenta distintos factores relacionados con la equidad deportiva y la experiencia de las selecciones durante el torneo. Entre los aspectos considerados estuvieron las distancias que deberán recorrer los equipos entre las distintas ciudades y los períodos de recuperación entre partidos. A su vez, la distribución busca garantizar que las ocho ciudades anfitrionas tengan protagonismo durante todo el Mundial.

¿Cuándo se sabrá dónde jugará Argentina?

El calendario publicado por FIFA permite conocer desde ahora las fechas y las sedes asignadas a los distintos partidos de cada grupo, pero Argentina todavía no puede conocer su fixture completo.

Para determinar sus rivales, fechas, ciudades y estadios será necesario esperar al sorteo final del Mundial, que FIFA prevé realizar a finales de 2026. La fecha exacta todavía no fue confirmada oficialmente.

Una vez definidos los grupos y la posición de cada selección, se podrá establecer el recorrido completo de Argentina en la competencia.

La Selección Argentina selló su boleto en junio de 2026, luego del empate 1-1 ante Perú en Lanús, con gol de Mercedes Diz. Con esta clasificación, el equipo dirigido por Germán Portanova disputará su tercer Mundial consecutivo y alcanzará su quinta participación en la máxima competencia femenina.

El Mundial femenino 2027 en Brasil

La Copa Mundial Femenina Brasil 2027 reunirá a 32 selecciones y tendrá 64 partidos, distribuidos entre ocho ciudades anfitrionas. Será, además, la primera edición del torneo que se dispute en Sudamérica.

Con información de El Femenino