La formación de Argentina vs. Austria, confirmada: Scaloni apostó por la base del último partido

Después del contundente 3-0 sobre Argelia en el estreno, con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección Argentina ya tiene todo listo para afrontar su segundo compromiso en el Mundial 2026. Este lunes desde las 14, la Albiceleste enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas con el objetivo de asegurar su lugar en los 16avos de final.

Lionel Scaloni volvió a tocar lo justo y mantendrá la base del equipo que debutó en Kansas City. La única modificación estará en el lateral derecho: Nahuel Molina reemplazará a Gonzalo Montiel, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial durante uno de los entrenamientos y ocupará un lugar entre los suplentes.

El resto del equipo se sostiene. En defensa continuarán Cristian Romero y Lisandro Martínez como centrales junto a Facundo Medina sobre la izquierda, mientras que en el mediocampo el cuerpo técnico apostará nuevamente por el equilibrio que aportan Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Thiago Almada como enlace y generador de juego.

En ataque volverán a compartir dupla Messi y Lautaro Martínez. El capitán llega entonado tras su triplete ante Argelia, mientras que el delantero del Inter intentará romper su sequía goleadora en Copas del Mundo y ayudar a sellar la clasificación.

De esta manera, Argentina formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.