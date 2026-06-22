Así es el estadio de Dallas donde jugará la Selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026

La Selección argentina afronta su segundo compromiso en el Mundial 2026 ante Austria en el Dallas Stadium. El equpo que tiene a Lionel Messi como capitán ya tiene su formación confirmada. La única modificación con respeto al primer encuentro será el ingreso de Nahuel Molina en reemplazo de Gonzalo Montiel.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se presentan en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, un recinto ubicado en Arlington, Texas, que atravesó un exhaustivo proceso de reconversión para cumplir con los estándares internacionales exigidos para la cita mundialista.

Dallas Stadium: la sede de Argentina-Austria en el Mundial 2026

Al tratarse de una de las sedes con mayor actividad programada en el certamen, tendrá cinco encuentros de la ronda inicial (incluyendo dos encuentros de la “Albiceleste” ante Austria y Jordania), dos llaves de dieciseisavos de final, un cruce de octavos y una de las semifinales, los organizadores ejecutaron cambios estructurales profundos.

El primero de ellos afectó el aforo, ya que se debieron desmontar algunos sectores de palcos VIP en las tribunas inferiores para lograr ampliar las dimensiones del terreno de juego y encajar el rectángulo reglamentario de la FIFA.

La superficie de juego representó un desafío de ingeniería agronómica. La combinación de césped tipo Kentucky bluegrass y ryegrass se sembró y se cosechó en el estado de Colorado. Para su ensamblaje a mediados de mayo, el pasto se trasladó a Texas en rollos de gran tamaño mediante una flota de 24 camiones refrigerados.

Asimismo, el cuidado del campo se sostiene mediante una red interna de luminarias fluorescentes violetas de última generación, destinadas a acelerar la fotosíntesis y garantizar la óptima recuperación del verde tras cada partido.

Otra de las grandes virtudes del estadio, valuado en unos 1.300 millones de dólares, radica en su capacidad de climatización. Gracias a un moderno sistema de ingeniería térmica provisto de tecnología de alta eficiencia, la sede de Dallas cuenta con un techo retráctil que aísla por completo las severas condiciones climáticas exteriores de Texas. El mecanismo permite estabilizar de forma fija la temperatura interna en torno a los 20 °C, neutralizando las agobiantes jornadas veraniegas que afuera suelen superar los 35 °C a la sombra.

Finalmente, el aspecto visual ofrece una de las postales más imponentes de la competencia a nivel global. El centro del domo se encuentra dominado por un colosal sistema de pantallas colgantes de cuatro caras (dos dispuestas hacia las plateas laterales y dos cuadradas orientadas a las cabeceras) que posee un peso total de 500 toneladas, con paneles principales que alcanzan los 22 metros de altura por 49 metros de ancho.

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