La formación de Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, confirmada: Giuliano Simeone titular

Argentina se enfrenta con Inglaterra este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. España espera en la final luego de derrotar 2-0 a Francia.

Lionel Scaloni declaró luego de los cuartos de final ante Suiza que el equipo había sufrido y que había cosas para mejorar. En ese contexto, tomó la decisión de realizar un cambio en el equipo para ir en busca del boleto hacia la final en Nueva Jersey.

La modificación no será solamente de nombres, sino también de funcionamiento. Giuliano Simeone se metió en el once en lugar de Rodrigo De Paul y partirá desde la derecha. Si bien Nicolás González aparecía como el principal candidato para meterse en la formación titular, Scaloni sorprendió con el ingreso del «Cholito», que se desempeña en esa posición en el Atlético de Madrid y aportará mucho recorrido por la banda. Este movimiento también podría implicar que Julián Álvarez se recueste con mayor frecuencia sobre el sector izquierdo, especialmente a la hora del retroceso defensivo.

Simeone solo había disputado un partido en esta Copa del Mundo, cuando fue titular ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos, el único partido en el que fue suplente De Paul.

A pesar de que se mencionaba que Scaloni estaba analizando la posibilidad de una línea de cinco defensores en el fondo, finalmente mantendrá el esquema habitual y esa será la única modificación que realizará el entrenador oriundo de Pujato.

De esta manera, la formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.