Más allá de la nieve: talleres y un escape room para estas vacaciones de invierno en el Parque Lanín

Estas vacaciones de invierno la nieve no es la única protagonista en San Martín de los Andes. El Museo y Centro de Visitantes del Parque Nacional Lanín (PNL) se transforma en un laboratorio de ingenio: dictarán un taller de encuadernación para adolescentes y abrirán un escape room para toda la familia, con entrada libre y gratuita. «Queremos que el mensaje del área protegida llegue a través de la creatividad», señaló la encargada de la Biblioteca Especializada, Patricia Araya.

Las citas es en el edificio de la Intendencia Histórica, en Emilio Frey 749. El taller de encuadernación con materiales reciclados será el viernes 17 de julio, de 12 a 15, con cupos limitados para adolescentes. El escape room abrirá sus puertas los días 20, 22 y 24 de julio en el mismo horario.

«El objetivo es poder generar alternativas con temáticas del Parque Nacional Lanín y poder llegar a la comunidad, tanto a residentes de las localidades vecinas como a los turistas que estén visitando San Martín de los Andes», destacó la coordinadora de Educación Ambiental, Fernanda Lavalle.

El refugio del papel: 12 años de la biblioteca en el Parque Lanín

Patricia Araya es la guardiana de la Biblioteca Especializada del Parque Lanín, un proyecto que gestó durante dos años hasta su inauguración en octubre de 2012. Junto a sus compañeras, rescató material disperso en seccionales y oficinas y logró consolidar un «espejo» del archivo de la Casa Central.

Así fue que aprendió el arte de la restauración y la encuadernación. «En realidad, para mí es una herramienta más de trabajo en lo cotidiano dentro de la biblioteca. Hay personas que lo digital no lo quieren y, como mucho material nuestro no se edita como libro, busqué la forma de transformarlos», contó.

En la sala de la biblioteca, el proceso de encuadernar se vive como un ritual. El trabajo comienza al seleccionar los cartones, los retazos de tela que protegerán a los textos y continúa al coser las hojas. Requiere creatividad, cuidado y concentración.

«Me gusta más la restauración, es como curar un libro», comentó. Sin embargo, en la encuadernación encontró la solución para que los informes de instituciones tengan una «segunda vida» con lomo y cubierta. El proceso consiste en transformar hojas sueltas o un archivo PDF en un objeto con textura.



En un mundo cada vez más virtual, la apuesta por lo tangible cobra fuerza. «Para mí no hay como el papel. Encuaderno para que el conocimiento se pueda tocar, para que lo que está en una pantalla tenga cuerpo y no se pierda”, enfatizó la encargada de la Biblioteca Especializada.

Ya van «ocho o diez talleres» de encuadernación desde la creación de la biblioteca. Han participado adultos y niños, pero todavía no se habían enfocado en las adolescencias. Por eso decidieron incluirlos en la propuesta de estas vacaciones de invierno.

Además de enseñar un oficio, buscan generar un lazo con el cuidado del medioambiente. Utilizan materiales reciclados como cartones y retazos de telas. La referente señaló que es una forma de darle una nueva vida a lo que habitualmente se descarta.

«Pusimos nuestra expertise para que aprendan lo básico y después empiecen con curiosidad a ver qué otras opciones hay. La idea es que lo usen de forma creativa o incluso que a alguien le sirva para iniciar su propio emprendimiento«, remarcó Araya.

Para participar del taller de encuadernación, es indispensable inscribirse previamente llamando al (02972) 420664 (int. 105/106) o enviando un correo a bibliotecalanin@apn.gob.ar.

Ya se realizaron entre ocho y diez talleres de encuadernación en el Parque Lanín. (Gentileza).

Un desafío contra el reloj: el escape room del Parque Lanín

Para quienes buscan una experiencia cargada de adrenalina y trabajo en equipo, el Parque Nacional Lanín ofrece su Escape Room, una propuesta interactiva que transforma el conocimiento sobre el área protegida en una aventura de acertijos.

Diseñado por Patricia Araya y la diseñadora María Eugenia Jiménez, el juego invita a resolver pistas vinculadas al patrimonio natural y cultural del Lanín en un tiempo limitado. “Buscamos corrernos de la charla tradicional de educación ambiental para pasar a una parte más lúdica. La primera vez se nos formó cola en la calle, no esperábamos esa respuesta”, resaltó Araya.

Agendá las fechas:

• Para toda la familia: 20 y 22 de julio, de 12 a 15 h.

• Para adolescentes: 24 de julio, de 12 a 15 h.

• Lugar: Museo y Centro de Visitantes (Emilio Frey 749).

• Entrada: Libre y gratuita.