Fue al hospital con un disparo y terminó detenido: era prófugo por intento de homicidio en Neuquén

El procedimiento permitió poner nuevamente a disposición de la Justicia al imputado, que permanecía con pedido de captura vigente.

La Justicia de Río Negro autorizó el traslado a Neuquén de un hombre que permanecía prófugo en una causa por tentativa de homicidio agravada. El sospechoso fue identificado luego de ingresar al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti para recibir atención médica por una herida de bala en una pierna, donde personal policial constató que registraba un pedido de captura vigente y una declaración de rebeldía.

La medida fue resuelta este miércoles durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía tramitó la extradición solicitada por la Justicia neuquina para que el imputado vuelva a quedar a disposición de la causa en la que ya había sido acusado.

Fue al hospital con datos falsos y descubrieron que era buscado

La detención se produjo luego de que el joven ingresara al hospital local el pasado 13 de julio para ser asistido por un disparo en una pierna.

Según expuso la fiscal de feria Eugenia Vallejos, el hombre intentó ocultar su identidad al brindar datos falsos. Sin embargo, efectivos de la comisaría 45 del barrio Anai Mapu, en un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones, lograron establecer quién era realmente.

Las averiguaciones permitieron confirmar que tenía un pedido de captura vigente y una declaración de rebeldía emitida por la Justicia de la provincia de Neuquén.

La causa por la que era buscado

Durante la audiencia de extradición, Vallejos explicó que el detenido está imputado por un hecho ocurrido en junio de 2025 en el barrio Gran Neuquén.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría efectuado al menos diez disparos contra un grupo de personas. Como consecuencia del ataque, tres víctimas sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo: una en la cabeza, otra en un brazo y una tercera en una pierna.

Por ese episodio, la Justicia neuquina ya le había formulado cargos y había ordenado que cumpliera prisión preventiva domiciliaria con monitoreo mediante una tobillera electrónica.

No obstante, el 8 de enero las alarmas del sistema se activaron cuando el dispositivo dejó de transmitir señal. Tras un allanamiento en el domicilio donde debía permanecer, las autoridades comprobaron que el imputado había escapado.

La extradición fue autorizada

Durante la audiencia desarrollada en Cipolletti, la fiscal formalizó el pedido de extradición requerido por la Justicia de Neuquén.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenart manifestó su conformidad con el trámite y no presentó objeciones, lo que permitió acelerar el procedimiento de extradición interprovincial.

Finalmente, la jueza de Garantías Sonia Martín hizo lugar a la solicitud y autorizó el traslado inmediato del detenido para que las autoridades policiales y judiciales de Neuquén asuman su custodia y continúen con la investigación por la causa de tentativa de homicidio agravada.