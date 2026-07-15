La costa de Las Grutas se convirtió otra vez en escenario de una obra monumental. En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la artista Lidia Rosana Gómez y su equipo plasmaron sobre la arena una postal de Diego Armando Maradona y Lionel Messi unidos antes del decisivo encuentro de este miércoles.

El dibujo muestra a Lionel Messi con los brazos abiertos en su clásico festejo y a Diego Maradona con la histórica «Mano de Dios», autora del primer gol contra los ingleses en el Mundial de México 86′. La composición se completa con el Sol Argento, una cinta con los colores nacionales y las fechas 1986 y 2026 como una señal para atraer buenas energías esta tarde.

Mundial 2026: Argentina e Inglaterra juegan una semifinal cargada de historia

La artista publicó el video a través de su cuenta de Instagram este martes por la noche y expresó: «Por una mano más!! Vamos Argentina Salten tod@s, compartan, etiqueten así la energia crece y llega a quienes tiene que llegar!! Gracias siempre!!!»

La intervención forma parte del proyecto «Arte Cábala», que Lidia Rosana Gómez desarrolla junto a Ana Fernández y Gabriela Keitel desde el Mundial de Qatar 2022. Las artistas aprovechan las pocas horas que deja la marea baja para trabajar sobre la arena húmeda, en una carrera hasta completar cada imagen.

La obra homenaje que colmó la costa de Las Grutas. Captura de video.

La nueva creación llega pocos días después del homenaje que el mismo equipo realizó a Carlos «Indio» Solari, fallecido en junio, y de otras intervenciones dedicadas a los héroes de Malvinas.

En esta oportunidad, la elección reúne a los dos máximos referentes del fútbol argentino y recupera el recuerdo del histórico triunfo sobre Inglaterra en México 1986, uno de los partidos más recordados de los Mundiales.

La expectativa está puesta ahora en el encuentro de este miércoles. Argentina enfrentará a Inglaterra desde las 16 por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá frente a frente a Lionel Messi y Harry Kane como principales figuras de sus seleccionados.

El ganador jugará la final del domingo 19 de julio frente a España, que dio la sorpresa y eliminó a la Francia de Kylian Mbappe por 2 a 0.