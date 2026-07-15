Confirmada la alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Argentina en semifinales

Discipadas las dudas también del lado inglés. El entrenador Thomas Tuchel confirmó la alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Argentina desde las 16 en Atlanta, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Al igual que Lionel Scaloni, el DT alemán mantuvo el suspenso hasta pocas horas antes del encuentro, especulando con el esquema táctico y nombres en función de la propuesta futbolística del rival.

Tuchel no podrá contar con el defensor Jarell Quansah, suspendido tras su expulsión en octavos, ni con el mediocampista Jordan Henderson, quien se entrenó diferenciado el martes tras ser operado de una lesión en la muñeca izquierda.

El principal interrogante se centraba en el lateral derecho. Con Quansah fuera, el técnico del combinado inglés optó finalmente por Reece James, recuperado de una lesión muscular. El defensor de Chelsea le ganó la pulseada a Ezri Konsa, que había disputado el encuentro de cuartos de final.

A su vez, el central John Stones retorna a la titularidad, igual que Djed Spence por la zaga izquierda, en lugar de Nico O’Reilly.

Declan Rice venía arrastrando un cuadro viral y molestias físicas durante el certamen, pero se recuperó durante los cuartos de final y por eso hoy podrá estar presente frente a la Albiceleste, en lo que será un histórico y especial duelo.

Además, si bien el DT había recibido buenas noticias con la disponibilidad de Bukayo Saka, ya recuperado de sus problemas físicos, finalmente jugará Morgan Rogers en el mediocampo, junto a Rice, Rogers y Henderson.

“EN INGLATERRA YA VIERON LA MANO DE DIOS, AHORA VAN A VER LA ZURDA DE DIOS”.



Ufff, Zlatan Ibrahimović. 😮‍💨 pic.twitter.com/5K7vYG2lFR — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Formación inglesa

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.