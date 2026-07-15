Encontraron un hombre muerto dentro de una camioneta en San Martín de los Andes: investigan las causas

Este miércoles, un hombre fue encontrado muerto dentro de su camioneta en San Martín de los Andes. El hallazgo ocurrió luego de que una vecina alertara sobre un fuerte olor que provenía del vehículo.

Hallan muerto a un hombre en San Martín de los Andes

Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo se encontraba dentro de una camioneta que llevaba al menos dos días estacionada frente a un supermercado ubicado en plena zona centro de San Martín de los Andes.

El Ministerio Público Fiscal ya interviene en el caso y ordenó realizar una autopsia para determinar las causas del fallecimiento, aunque adelantaron de forma preliminar que no se encontraron signos de violencia en el lugar.

Según trascendió en medios locales, junto al cuerpo se encontraba un perro que sería su mascota. Por el momento, se desconoce la identidad del hombre.

En el lugar trabajó personal de la Policía, Criminalística y otras áreas para realizar las pericias correspondientes.