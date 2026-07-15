240 familias de Plaza Huincul podrán conectarse a la red cloacal

La ejecución de la obra que permitirá el acceso de 240 familias a la red cloacal, en Plaza Huincul está en marcha. Se trata de la segunda etapa que se integrará al sistema y permitirá a los vecinos que están ubicados al norte de la ruta provincial N° 17, acceder al servicio y mejorar sus condiciones sanitarias. El primer tramo habilitó la incorporación de 70 viviendas al tendido.

El punto de partida de este tramo fue es en la Ruta nacional 22 y la provincial 17, a pocos metros de la rotonda y frente al hotel que funciona en ese sector.

Esta obra de ampliación de la red cloacal en el barrio Norte avanza para ofrecer este servicio esencial para a las nuevas barriadas. La preparación y la ejecución facilitará la conexión de la nueva infraestructura al colector Norte.

Uno de los sectores más antiguos de Plaza Huincul es el barrio Norte, que se lo denominó de «quinteros», aunque con el paso de los años se consolidó como de asentamiento de las familias. La obra barriada que es una de las más nuevas es Marcelo Berbel, cuya instalación de grupos familiares empezó aun antes de contar con los servicios esenciales como el agua y la red cloacal.

El plan de obra facilitará que 240 familias se sumen al sistema. En la primera etapa se ejecutó 1 kilómetro y 850 metros lineales de cañerías. Esto admitió que 70 casas pudieran instalar el servicio de red cloacal en mayo pasado. La mejora para los pobladores fue sustencial porque en muchos casos, hacía cinco o seis décadas que esperaban acceder al servicio.

«Cada obra de infraestructura representa una mejora concreta para nuestros vecinos. Hoy estamos invirtiendo en un servicio esencial por el que el barrio esperó más de 40 años», subrayó el intendente huinculense Claudio Larraza.

La ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales

Estos trabajos de mejora en la infraestructura forman parte de un plan integral que incluye la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y el colector Norte.

La mencionada planta está operada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, y se encarga de recibir los efluentes cloacales de Plaza Huincul y Cutral Co. Como quedó obsoleta ante el crecimiento poblacional y por la antigüedad, se resolvió hacer un plan de mejoras.

Se llegó al acuerdo entre el gobierno provincial y los dos municipios para financiar la ampliación que implicará, una vez finalizada, que pueda absorber lo generado por una población proyectada a veinte años. El diseño recibió la aprobación técnica del organismo provincial que es el encargado de operarla.

El inicio de esta obra fue hace un año atrás y el plazo para su finalización es de 540 días corridos. La empresa Codam resultó adjudicataria, con un presupuesto oficial de $10.000 millones.