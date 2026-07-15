Marcelo Román intentó vetar la ordenanza que lo suspendió de sus funciones como intendente de Allen

La disputa institucional por la conducción del Municipio de Allen sumó este lunes un nuevo capítulo. El jefe comunal Marcelo Román (LLA), suspendido preventivamente por una ordenanza del Concejo Deliberante que él cuestiona ante la Justicia, intentó presentar el veto a esa norma, pero se le fue rechazado recibir la documentación al considerar que ya no tiene facultades para ejercer actos propios del Poder Ejecutivo.

El conflicto se desarrolla mientras el Superior Tribunal de Justicia tramita la acción de inconstitucionalidad promovida por Román. Ayer, el máximo tribunal rechazó la medida cautelar presentada por el mandatario, aunque habilitó la feria judicial y remitió el expediente a la Procuración General para que dictamine antes de resolver la cuestión de fondo.

Román sostiene que el veto debía ser recibido

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Marcelo Román explicó que concurrió al Concejo acompañado por integrantes de su gabinete y por los concejales Antonio Sepúlveda, Analía Martínez y Valeria Bezic. Aseguró que «fuimos en tiempo y forma a presentar el veto correspondiente» porque, según interpretó, el artículo 38 inciso F de la Carta Orgánica establece que «toda ordenanza, no hay excepciones», puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.

Según su relato, la secretaria legislativa se negó a recibir la documentación argumentando la existencia de una resolución interna. Román sostuvo que esa resolución «hasta el día de hoy no existe», ya que, según dijo, solicitaron una copia o al menos el número del acto administrativo y nunca les fue exhibido.

El dirigente también señaló que, pese a esa negativa, entregó el veto a los concejales que lo acompañaban, remitió una carta documento al Concejo y envió la documentación por correo electrónico oficial. En ese sentido, sostuvo que el cuerpo legislativo «tiene la obligación de tratarlo» y afirmó que la ordenanza «no va a quedar firme hasta que no traten el veto».

El Concejo sostiene que la suspensión sigue vigente

Consultado por Diario RÍO NEGRO, Fabián Figueroa, quien ejercería interinamente el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, explicó que el veto no fue recibido porque el cuerpo considera plenamente vigente la suspensión preventiva. «Para nosotros la ordenanza es válida hasta que la Justicia diga lo contrario», afirmó, y agregó que aceptar un escrito firmado por Román implicaría desconocer la propia decisión adoptada por el Legislativo.

En la misma línea, sostuvo que existe una resolución interna de la presidencia parlamentaria que dispuso no recibir documentación proveniente del Ejecutivo mientras se mantenga la suspensión. «Para el Concejo está suspendido y, al estar suspendido, no tiene firma. No puede vetar nada», expresó. Además, confirmó que el cuerpo promovió una presentación judicial para solicitar que Román entregue el cargo.

La disputa continúa en la Justicia

Román sostuvo que la causa ya fue admitida por el Superior Tribunal de Justicia y recordó que el expediente quedó a estudio de la Procuración General. Mientras tanto, insistió en que continúa ejerciendo las funciones del Ejecutivo al asegurar que «seguimos trabajando, seguimos gobernando», y volvió a cuestionar a Fabián Figueroa al afirmar que «no existe la figura de intendente interino en nuestra Carta Orgánica».

Así, mientras el Concejo sostiene que la suspensión preventiva mantiene plena vigencia y habilita a Figueroa a ejercer interinamente el Ejecutivo, Román afirma que la ordenanza aún no quedó firme, que conserva las atribuciones del cargo y que será la Justicia la que deberá resolver la validez de la medida.