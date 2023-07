La foto más esperada: Messi posó con la camiseta que las jugadoras de la Selección Argentina usarán en el Mundial

A falta de ocho días para el inicio del Mundial de Fútbol Femenino 2023 a disputarse en Australia y Nueva Zelanda, aumentan las campañas publicitarias en apoyo al seleccionado argentino y Lionel Messi no fue la excepción. Mirá el spot que protagonizó junto a algunas figuras.

Esta mañana, Adidas, la marca que viste a los seleccionados publicó un spot en el que se pudo visualizar a Lionel Messi, capitán del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, con la camiseta alternativa de la Selección Argentina que utilizará el equipo dirigido por Germán Portanova en el certámen que iniciará el 20 de julio.

El crack argentino protagonizó un video comercial junto a David Beckham, uno de los dueños de Inter Miami, su nuevo club, el alemán Leon Goretzka, el exfutbolista inglés Ian Wright y la actriz estadounidense Jenna Ortega -de la reconocida serie Merlina-.

when the whole world is watching, play until they can't look away. 😏 pic.twitter.com/MQAPrjL01t