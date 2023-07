Miriam Mayorga: «En Argentina ha subido mucho el nivel»

Miriam Mayorga es una de las referentes de la Selección Argentina y está entre las 23 convocadas al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que será el segundo de su exitosa carrera.

Multicampeona en Boca y fija en cada citación de la Albiceleste, la barilochense se tomó un rato en medio de la preparación mundialista para hablar con Río Negro.

“Estamos con entrenamientos bastante intensos, pensando en el debut con Italia. Nos sentimos bien”, expresó la jugadora de 33 años.

El Mundial comienza el 20 de julio y Argentina tendrá su estreno el 24 contra Italia. Luego se medirá el 27/07 con Sudáfrica y el 02/08 ante Suecia.

Será la cuarta Copa del Mundo en la que participará la Selección que tuvo su mejor actuación en Francia 2019 donde por primera vez sumó un punto al empatar 3 a 3 con Escocia.

“El objetivo principal es ganar un partido, algo que nunca pudo hacer Argentina en un Mundial. Vamos a ir partido a partido, el sueño es pasar de fase”, aseguró Mayorga.

“Cualquier grupo que nos pudiera tocar iba a ser súper difícil. El nivel es altísimo, estamos analizando cada rival, viendo dónde podemos atacar y cómo nos podemos defender”, agregó.

Sobre los rivales, advirtió: “Los tres son difíciles y tienen sus particularidades. Italia presiona alto, Sudáfrica es muy físico y Suecia está tercera en el ránking FIFA”.

Con la profesionalización del torneo de primera división mediante, la Selección dio varios pasos adelante desde el Mundial de Francia 2019 hasta ahora.

La mayoría de las jugadoras han tenido un salto en sus carreras y el equipo mejoró en cada año, algo que quedó demostrado en la Copa América 2022 donde terminó en el tercer puesto y mostró un buen nivel.

“Creo que hemos crecido un montón como equipo y también las jugadoras individualmente, bastantes venimos del proceso anterior. Estamos más preparadas físicamente también”, destacó la barilochense.

Uno de los cambios en el proceso de los últimos cuatro años es en el cuerpo técnico que desde el 2021 lo encabeza el DT Germán Portanova, al que Mayorga ya conocía de UAI Urquiza.

“Cada cuerpo técnico es diferente, trabajan muy serio, son fanáticos de lo que hacen. También dedican mucho tiempo a la parte de video y se nota que confían en nosotros”, valoró.

“El grupo es muy competitivo, ha crecido mucho el nivel. Trato de enfocarme y mantener lo que hice en Boca”, añadió Mayorga.

Antes de conocer la lista definitiva, su convocatoria era un número puesto. Portanova tenía tiempo hasta el 11 de julio pero confirmó a las 23 citadas el sábado 8. El viernes 14 será el último amistoso con Perú y el viaje a Oceanía sería el 16.

Más allá de que Mayorga ya cuenta con un Mundial a cuestas, este tendrá la novedad del cambio de puesto. En los últimos años, la rionegrina pasó de volante a defensora central, tanto en Boca como en la Selección.

“Hoy me siento súper cómoda en la posición. Fue Christian Meloni en Boca el que me dijo que me veía bien, por mis cualidades. Al principio me costó un montón porque es una posición totalmente diferente. Hoy estoy afianzada”, afirmó.

Sobre su presente en Boca, donde viene de conseguir el tricampeonato del fútbol argentino, expresó: “Para mí es el más grande de Argentina, por lo que brinda, por lo que genera, por la gente. Es una responsabilidad muy grande, siempre hay que pelear y ganar los torneos”.

Además de su desempeño en el deporte, Mayorga es médica recibida, algo que piensa ejercer después del retiro.

“Hoy me dedico 100% al fútbol y se me hace imposible hacer algo con la medicina porque realmente no tengo tiempo. Entreno todos los días, a veces doble turno y tengo viajes con la selección que a veces duran dos semanas. Es algo que tengo en stand by y retomaré más adelante”, comentó.

Sobre el apoyo de Bariloche y Río Negro, señaló: “Siempre de alguna forma me hacen llegar sus mensajes, se siente muchísimo el apoyo. Me enorgullece representar a mi provincia y a mi ciudad además de a mi país”.

Con Mayorga en el equipo, Argentina se asegura experiencia y la región una representante en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que ya está a la vuelta de la esquina.