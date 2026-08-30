La gran noche de Messi: póker de goles y una asistencia en la goleada de Inter Miami sobre Montreal
El capitán argentino tuvo una actuación descollante en la vuelta al triunfo de Las Garzas, que cortaron una racha de cinco partidos sin victoria.
Con un festival del astro argentino Lionel Messi, autor de cuatro goles y una asistencia, Inter Miami goleó a FC Montreal por 7 a 1 en el Nu Stadium y volvió a la victoria en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.
La Pulga, que volvió a ser titular y la gran figura de Las Garzas, trepó a la cima de la tabla de máximos anotadores de la liga con 18 tantos, alcanzando además su festejo N°927 en toda su carrera.
Luego de la apertura de marcador del brasileño Casemiro, y tras el empate parcial de los canadienses, Messi marcó el primero de sus cuatro tantos a los 40 minutos del primer tiempo. La Pulga recibió un rebote recostado sobre la derecha, en el borde del área, y remató de izquierda, desvío mediante, para el 2-1 del equipo de la Florida.
MIRADA AL CIELO Y APLAUSO A LA HINCHADA: así terminó Leo Messi su partido con PÓKER DE GOLES (dos de tiro libre) en la victoria 7-1 de Inter Miami a CF Montreal en la #MLS.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
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Ya en el complemento, a los 52 minutos de partido, el astro argentino, que disputó su quinto partido tras despedir a su padre Jorge en Rosario, frotó la lámpara y lanzó toda su artillería. Tras una jugada magistral apilando y gambeteando rivales en el área, Messi definió de derecha para el 3-1.
Minutos después, a los 80′ del tiempo reglamentario, y con el equipo rival entregado en el fondo, la Pulga asistió brillantamente al uruguayo Luis Suárez para la definición cruzada y el 4-1.
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Pero el capitán argentino fue por más. Rodrigo De Paul habilitó y el rosarino de 39 años la pinchó de zurda por encima del arquero para el 5-1. Quedó una más para la estadística y con su sello distintivo: tiro libre en la puerta del área y un zurdazo implacable para el 7-1 final.
Actuación descomunal de Lionel Messi y triunfo más que necesario para Inter Miami, que de esta forma cortó una racha negativa de cinco partidos sin victorias. El conjunto de la Florida volverá a jugar el próximo sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra Atlanta United como local.
Tras 22 fechas disputadas, Inter marcha 2° en el campeonato de la MLS con 42 puntos, situándose a 10 unidades de Nashville, que fechas atrás lo derrotó por 4 a 1.
Además de la competición doméstica, la escuadra de Messi pugnará el próximo 16 de septiembre por la Campeones Cup, que reúne al campeón de la MLS y al ganador del Campeón de Campeones entre los vencedores del Apertura y Clausura de la Liga de México, Cruz Azul.
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