La gran noche de Messi: póker de goles y una asistencia en la goleada de Inter Miami sobre Montreal

Con un festival del astro argentino Lionel Messi, autor de cuatro goles y una asistencia, Inter Miami goleó a FC Montreal por 7 a 1 en el Nu Stadium y volvió a la victoria en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

La Pulga, que volvió a ser titular y la gran figura de Las Garzas, trepó a la cima de la tabla de máximos anotadores de la liga con 18 tantos, alcanzando además su festejo N°927 en toda su carrera.

Luego de la apertura de marcador del brasileño Casemiro, y tras el empate parcial de los canadienses, Messi marcó el primero de sus cuatro tantos a los 40 minutos del primer tiempo. La Pulga recibió un rebote recostado sobre la derecha, en el borde del área, y remató de izquierda, desvío mediante, para el 2-1 del equipo de la Florida.

MIRADA AL CIELO Y APLAUSO A LA HINCHADA: así terminó Leo Messi su partido con PÓKER DE GOLES (dos de tiro libre) en la victoria 7-1 de Inter Miami a CF Montreal en la #MLS.



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Ya en el complemento, a los 52 minutos de partido, el astro argentino, que disputó su quinto partido tras despedir a su padre Jorge en Rosario, frotó la lámpara y lanzó toda su artillería. Tras una jugada magistral apilando y gambeteando rivales en el área, Messi definió de derecha para el 3-1.

Minutos después, a los 80′ del tiempo reglamentario, y con el equipo rival entregado en el fondo, la Pulga asistió brillantamente al uruguayo Luis Suárez para la definición cruzada y el 4-1.

"Messi":

Porque convirtió cuatro goles para la victoria de Inter Miami pic.twitter.com/Y8PoI7rLor https://t.co/YlZxPCm91D August 30, 2026

Pero el capitán argentino fue por más. Rodrigo De Paul habilitó y el rosarino de 39 años la pinchó de zurda por encima del arquero para el 5-1. Quedó una más para la estadística y con su sello distintivo: tiro libre en la puerta del área y un zurdazo implacable para el 7-1 final.

Actuación descomunal de Lionel Messi y triunfo más que necesario para Inter Miami, que de esta forma cortó una racha negativa de cinco partidos sin victorias. El conjunto de la Florida volverá a jugar el próximo sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra Atlanta United como local.

Tras 22 fechas disputadas, Inter marcha 2° en el campeonato de la MLS con 42 puntos, situándose a 10 unidades de Nashville, que fechas atrás lo derrotó por 4 a 1.

Además de la competición doméstica, la escuadra de Messi pugnará el próximo 16 de septiembre por la Campeones Cup, que reúne al campeón de la MLS y al ganador del Campeón de Campeones entre los vencedores del Apertura y Clausura de la Liga de México, Cruz Azul.