Viedma busca guardavidas para el verano 2026/2027: cuándo anotarse y qué requisitos piden

Viedma prepara el operativo de guardavidas para los próximos meses de verano. Foto: Marcelo Ochoa.

El verano empieza a tomar forma en Viedma y, con él, también la preparación del operativo de seguridad en las playas. En ese contexto, ya está definida la convocatoria para quienes quieran formar parte del cuerpo de guardavidas durante la temporada 2026/2027.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto N.º 735, publicado en la edición extraordinaria del Boletín Oficial Municipal del 27 de agosto. La normativa establece que el período de inscripción comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 30 de septiembre de 2026.

Dónde y cuándo inscribirse

Los interesados deberán realizar el trámite de manera presencial en la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Viedma, ubicada en Belgrano 784.

La atención será de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30.

Cuáles son los requisitos para ser guardavidas en Viedma

De acuerdo con el Anexo I del decreto, los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Ordenanza N.º 9263.

Entre las condiciones se encuentran:

Tener hasta 45 años de edad , aunque ese límite podrá extenderse si se acredita capacidad física y antecedentes laborales relacionados con el puesto.

, aunque ese límite podrá extenderse si se acredita capacidad física y antecedentes laborales relacionados con el puesto. Presentar certificado médico original de aptitud psicofísica .

. No contar con antecedentes policiales , mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias.

, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias. Tener el secundario completo , con fotocopia autenticada.

, con fotocopia autenticada. Presentar certificado de domicilio o declaración jurada de domicilio.

Contar con libreta de guardavidas .

. Aprobar la prueba de suficiencia .

. No registrar sanciones en los ámbitos municipal, provincial o nacional que impidan ejercer la actividad.

Estar inscripto en el Registro Municipal de Guardavidas.

La Municipalidad remarcó que la presentación de todos los requisitos es indispensable y obligatoria para poder ser inscripto como postulante a rendir.

Cuándo será la prueba de suficiencia

El decreto establece además una modificación en el momento previsto para la evaluación. Si bien la Ordenanza N.º 9263 contempla septiembre para el llamado a inscripción, el municipio resolvió que la prueba de suficiencia se realizará durante la última semana de octubre y/o la primera semana de noviembre.

La decisión está vinculada principalmente con la disponibilidad del natatorio perteneciente al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, ya que la prueba de nado y pista constituye un componente fundamental de la evaluación.

El objetivo de la convocatoria es avanzar con la conformación y normalización del cuerpo de guardavidas que prestará servicio durante la próxima temporada estival en Viedma.