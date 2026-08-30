Salió de madrugada pese a tener una prohibición judicial y las cámaras del 911 lo detectaron en Viedma

Las cámaras del 911 detectaron a un joven que tenía prohibido salir de noche. Foto: Marcelo Ochoa.

Un seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad permitió detectar durante la madrugada de este sábado en Viedma a un hombre de 24 años que circulaba por la vía pública pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía realizar salidas nocturnas.

La intervención comenzó cerca de las 3.30, cuando el 911 RN Emergencias recibió una alerta sobre la presencia del joven en calle Leloir, mientras avanzaba en dirección a Don Bosco. A partir de ese aviso, el sistema de monitoreo permitió seguir su recorrido en tiempo real y aportar su ubicación a los efectivos policiales.

Con esa información, personal de la Comisaría 30° se dirigió hacia el sector y logró interceptarlo en inmediaciones de las calles Brentana y Don Bosco.

Qué medida judicial incumplía el hombre detenido en Viedma

Una vez identificado, los policías realizaron las consultas correspondientes y constataron que el hombre tenía vigente una medida judicial hasta el 2 de octubre de 2026.

La disposición había sido establecida en el marco de una causa por hurto y contemplaba la prohibición de realizar salidas durante horario nocturno.

Frente al incumplimiento, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno. Desde el Ministerio Público se dispuso la detención del joven por desobediencia judicial.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y se encuentra a la espera de la correspondiente formulación de cargos.

El procedimiento se realizó mediante el trabajo coordinado entre el 911 RN Emergencias, el sistema de cámaras de seguridad y el personal policial desplegado en la ciudad.