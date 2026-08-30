Alerta por nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 30: qué pasa en el Alto Valle con el viento
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una advertencia oficial por nevadas intensas que afectarán a la franja andina de Neuquén y Río Negro durante el cierre de la semana. Mientras en el Alto Valle el tiempo se mantendrá nublado y frío con ráfagas de 50 km/h, la montaña sufrirá un temporal blanco a partir de la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por nevadas persistentes que afectará directamente a la cordillera de Neuquén y Río NEgro, en un escenario que combinará acumulación de nieve, congelamiento de calzadas y ráfagas de viento que rozarán los 70 km/h en el cierre de esta semana.
Mirá el pronóstico en detalle para este domingo 30 de agosto en el norte de la Patagonia.
Cielos cubiertos y algo de viento, el pronóstico para este domingo 30 de agosto en el Alto Valle
En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y las localidades valletanas, la jornada transcurrirá con inestabilidad y cielo gris. La mínima partirá desde los 7°C en las primeras horas y alcanzará un techo de 17°C hacia la tarde.
Prevalecerá un firmamento mayormente cubierto, acompañado por vientos sostenidos de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h que se sentirán con fuerza con el correr de las horas.
Alerta por nevadas fuertes y ráfagas de hasta 69 km/h en la cordillera
Las ciudades turísticas andinas de Neuquén y Río Negro enfrentarán el inicio del temporal a partir del mediodía:
- San Martín de los Andes: Rige una alerta por nieve. Transitará un día plenamente invernal con marcas entre -1°C de mínima y 3°C de máxima. Se prevén nevadas fuertes durante la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas del oeste que alcanzarán los 69 km/h nocturnos.
- Bariloche: Bajo alerta meteorológica, la jornada arrancará con cielo nublado (mínima de -1°C y máxima de 3°C). Las nevadas intensas irrumpirán por la tarde, con ráfagas de viento que ascenderán a los 59 km/h hacia la noche.
- Villa La Angostura: Presentará un cuadro simétrico bajo alerta por nevadas fuertes desde la tarde y la noche. Las marcas oscilarán entre los -1°C y 3°C, sumado a vientos con ráfagas de 59 km/h.
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