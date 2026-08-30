Alerta por nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 30: qué pasa en el Alto Valle con el viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por nevadas persistentes que afectará directamente a la cordillera de Neuquén y Río NEgro, en un escenario que combinará acumulación de nieve, congelamiento de calzadas y ráfagas de viento que rozarán los 70 km/h en el cierre de esta semana.

Mirá el pronóstico en detalle para este domingo 30 de agosto en el norte de la Patagonia.

Cielos cubiertos y algo de viento, el pronóstico para este domingo 30 de agosto en el Alto Valle

En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y las localidades valletanas, la jornada transcurrirá con inestabilidad y cielo gris. La mínima partirá desde los 7°C en las primeras horas y alcanzará un techo de 17°C hacia la tarde.

Prevalecerá un firmamento mayormente cubierto, acompañado por vientos sostenidos de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h que se sentirán con fuerza con el correr de las horas.

Alerta por nevadas fuertes y ráfagas de hasta 69 km/h en la cordillera

Las ciudades turísticas andinas de Neuquén y Río Negro enfrentarán el inicio del temporal a partir del mediodía: